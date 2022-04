烏克蘭局勢｜倘俄巡航導彈襲倫敦 英前司令︰絕對無計可施

俄羅斯侵略烏克蘭致死傷枕藉,西方諸國至今仍極力避免直接捲入戰事。英國一名前軍方司令周二在國會國防委員會的聽證會上,直指北約根本未準備好與俄軍開戰,並承認英國軍力無法與俄方匹敵,連自保能力也堪憂,指假如俄方以巡航導彈轟炸倫敦,英方絕對無計可施。

英國前司令︰北約未準備好與俄開戰 應感羞恥

於2013至16年出任英軍聯合司令部司令的巴倫斯(Richard Barrons)在會上被問及北約會在甚麼情況下,別無選擇要與俄方交戰,他答曰其中一個情況是一旦俄軍的威脅,擴大至烏克蘭其他地區,而不止是目前目標、烏克蘭東部時,北約「便須下決定」(will have a call to make)。他直指如果北約及早做好可迅速應戰的準備,便能更容易下決定,然而目前北約並未準備就緒。他表示北約極力避免與俄開戰的主要原因,就是北約未準備好,「而我們應感羞恥」。

英軍保護北約別國 料「一周內」潰敗

被問及英國一旦受俄軍攻擊,有否足夠自衛能力時,巴倫斯直言「我們絕對沒有」(we absolutely do not)。他並稱,「我不認為英國有很多人會想過俄羅斯巡航導彈射至倫敦的後果……那些威脅確實存在,而我們就是沒有方法應付(simply don't have the means to deal with them)。」他又指,如果英國要保護另一個北約國家,例如愛沙尼亞,英軍部隊將會於「大約一周內」被俄空軍殲滅。

巴倫斯警告,西方與俄國的緊張關係在本世紀內仍將持續,稱北約6月在馬德里舉行的峰會,首要議題應是尋求重整對俄羅斯的軍力平衡,除了提升軍力,確保軍力及軍備部署在正確的北約成員國位置,亦同樣重要。他並建議英國跟隨德國做法,在短期內增加國防開支。