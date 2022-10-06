烏克蘭局勢｜克里米亞小姐唱烏克蘭愛國歌被罰4萬盧布(有片)

在2022年克里米亞小姐選美會封后的Olga Valeeva，因演唱烏克蘭愛國歌曲《紅莢蒾》(Chervona Kalyna)要拍片歉，兼被俄羅斯佔領當局罰款4萬盧布，折合約5,200港元。俄羅斯扶植的克里米亞政府表示，在克里米亞，沒有人會因為唱正常的烏克蘭歌曲而受到懲罰，但不允許有人唱民族主義的讚美詩。

美國有線電視新聞網(CNN)報道，克里米亞內政部一名發言人發布影片稱，該部在網路上發現一段兩名女子唱著一首「極端組織戰歌」的影片，指片中兩人因涉嫌「從事非法行為，詆毀俄羅斯聯邦動用武裝部隊，以及公開展示違禁符號，遭到拘留」。兩人隨後被法院裁定有罪，Olga Valeeva的朋友被判處10天行政拘留，Olga Valeeva因為未成年而免於入獄，但被罰款4萬盧布。Olga Valeeva與唱歌的朋友其後拍片致歉，稱並不知道《紅莢蒾》是「極端組織戰歌」。

《紅莢蒾》是一首烏克蘭愛國歌曲，全名為《草地上的紅莢蒾》(Oi u luzi chervona kalyna)，在俄羅斯入侵期間風靡一時。