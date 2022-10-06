烏克蘭局勢｜克里米亞小姐唱烏克蘭愛國歌被罰4萬盧布(有片)

在2022年克里米亞小姐選美會封后的Olga Valeeva，因演唱烏克蘭愛國歌曲《紅莢蒾》(Chervona Kalyna)要拍片歉，兼被俄羅斯佔領當局罰款4萬盧布，折合約5,200港元。俄羅斯扶植的克里米亞政府表示，在克里米亞，沒有人會因為唱正常的烏克蘭歌曲而受到懲罰，但不允許有人唱民族主義的讚美詩。
美國有線電視新聞網(CNN)報道，克里米亞內政部一名發言人發布影片稱，該部在網路上發現一段兩名女子唱著一首「極端組織戰歌」的影片，指片中兩人因涉嫌「從事非法行為，詆毀俄羅斯聯邦動用武裝部隊，以及公開展示違禁符號，遭到拘留」。兩人隨後被法院裁定有罪，Olga Valeeva的朋友被判處10天行政拘留，Olga Valeeva因為未成年而免於入獄，但被罰款4萬盧布。Olga Valeeva與唱歌的朋友其後拍片致歉，稱並不知道《紅莢蒾》是「極端組織戰歌」。
《紅莢蒾》是一首烏克蘭愛國歌曲，全名為《草地上的紅莢蒾》(Oi u luzi chervona kalyna)，在俄羅斯入侵期間風靡一時。
克里米亞政府：無人會因唱正常烏克蘭歌曲受懲罰
俄羅斯於2014年侵佔克里米亞後成立的政府領導人顧問Oleg Kriuchkov，周日(2日)在通訊平台Telegram表示：「在克里米亞，沒有人會因為唱正常的烏克蘭歌曲而受到懲罰，但是，這裡不允許有人唱民族主義的讚美詩！如果您想唱《紅莢蒾》或《Our father is Bandera, Ukraine is our mother!》，我們會提供一個平台，我們將帶你到尼古拉耶夫(Nikolaev)或札波羅熱(Zaporozhzhia)的中立領土，讓你唱個夠。」
"Miss Krym 2022" Olga Valeeva a její kamarádka, která s ní zpívala na kameru ukrajinskou píseň "Červená kalina", byly soudem uznané vinnými ze správních deliktů.— Martin (@Qope87) October 3, 2022
Olga dostala pokutu 40 tisíc rublů kvůli tomu, že má nezletilé děti. Druhá dívka byla zatčena na 10 dní. pic.twitter.com/zWZIEGRXz1
#รัสเซีย #ยูเครน เวทีนางงามมิสไครเมีย 2022 นางงามผู้เข้ารอบสุดท้าย Olga Valeeva ถูกกักบริเวณ 10 วันเนื่องจากร้องเพลง “Chervona Kalina” ในวงเหล้าเธอกับเพื่อนสาว ถูกบังคับให้อัดคลิปขอโทษชาวรัสเซียทุกคนสำหรับอาชญากรรมที่ก่อขึ้นและบอกว่า ไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้!ว่าเป็นเพลงปลุกใจยูเครน pic.twitter.com/ZuSDg9keHb— ปุ๊ดเลอร์ ✙ 🇺🇦 (@cctvck_ck) October 3, 2022