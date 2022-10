烏克蘭局勢｜克里米亞小姐唱烏克蘭愛國歌被罰4萬盧布(有片)

克里米亞政府:無人會因唱正常烏克蘭歌曲受懲罰

俄羅斯於2014年侵佔克里米亞後成立的政府領導人顧問Oleg Kriuchkov,周日(2日)在通訊平台Telegram表示:「在克里米亞,沒有人會因為唱正常的烏克蘭歌曲而受到懲罰,但是,這裡不允許有人唱民族主義的讚美詩!如果您想唱《紅莢蒾》或《Our father is Bandera, Ukraine is our mother!》,我們會提供一個平台,我們將帶你到尼古拉耶夫(Nikolaev)或札波羅熱(Zaporozhzhia)的中立領土,讓你唱個夠。」