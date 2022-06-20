烏克蘭局勢｜加強「去俄化」　烏國會通過限制俄書籍音樂

俄羅斯入侵烏克蘭後，加速烏克蘭基輔政府「去共化」(decommunization) 進程，以擺脫被俄羅斯統治期間遺留的文化聯繫。烏克蘭國會周日(19日)投票通過兩項將對俄羅斯書籍和音樂施加嚴格限制的法案。俄羅斯表示反對，指基輔政府壓迫烏克蘭大量說俄語的人，並指「特殊軍事行動」是為了維護這些人的權利。

俄羅斯入侵烏克蘭後，加速烏克蘭基輔政府「去共化」(decommunization) 進程，以擺脫被俄羅斯統治期間遺留的文化聯繫。(資料圖片)

《路透社》(Reuters)報道，其中一項法案將禁止俄羅斯公民印刷書籍，除非他們放棄俄國護照並獲得烏克蘭公民身份。該禁令將適用於在1991年蘇聯政權瓦解後持有俄羅斯公民身份的人；該法案還將禁止商業進口在俄羅斯、白俄羅斯和被佔領的烏克蘭領土印刷的書籍，從任何其他國家進口俄文書籍則需要特別許可。另一項法案將禁止在1991年後取得俄國公民身份的人在媒體和公共交通工具上播放，同時增加電視和廣播節目中播放烏克蘭語演說和音樂內容的配額。

兩法案在烏國國會獲得廣泛支持，包括傳統上被烏克蘭媒體和民間社會視為親俄勢力的國會議員都表示支持。這兩條法律須經由總統澤連斯基簽署後才正式生效。

烏克蘭文化部長Oleksandr Tkachenko表示，他非常歡迎新的限制措施。烏克蘭內閣網站引述他稱說：「這些法律旨在幫助烏克蘭作家盡可能與廣泛受眾分享高品質內容，在俄羅斯入侵之後，不用接收任何實體層面的俄國創意產品。」