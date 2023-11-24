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國際
2023-11-24 09:45:25

烏克蘭局勢｜戰火下邂逅　防空洞裏求婚　烏夫妻在結婚紀念日遇俄軍空襲喪生

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烏克蘭局勢｜戰火下邂逅　防空洞裏求婚　烏夫妻在結婚紀念日遇俄軍空襲喪生

一對年輕的烏克蘭新婚夫妻在戰事之下步入人生的新階段，但卻在結婚周年的當天雙雙於空襲中喪生，他們的故事在網上流傳，引發熱議。

《華盛頓郵報》在本月22日刊登了一篇烏克蘭年輕夫婦的故事，住在札波羅熱的22歲達尼洛（Danylo Kovalenko）和19歲的戴安娜（Diana Haidukova），在戰爭期間透過約會APP相識，兩人很快就陷入熱戀，沒多久，戴安娜就搬到達尼洛的住處，與他及他的父母一起生活。

透過約會APP相識

4個多月後，達尼洛在防空洞裏向戴安娜求婚成功，兩人在沒有通知任何親友的情形下登記結婚。隨後，戴安娜還在社交平台上發布了一段親吻丈夫的影片，並開心寫道：「即使仍在戰爭期間，我還是在19歲這年結婚了。」

據悉俄羅斯每周至少攻擊一次札波羅熱，通常使用S-300型飛彈，但鑑於其速度以及該地靠近前線，飛彈無法被攔截。空襲警報對當地居民來說已成為日常，每天都會響上十幾次甚至更多，很多時候居民根本不會收到任何警告。

達尼洛和戴安娜就在擔驚受怕中度過每一天，一位達尼洛的朋友說：「他們覺得飛彈隨時可能擊中，因為爆炸總是發生在我們家附近。」

烏克蘭平民死亡人數突破1萬

儘管如此，他們還是認真生活，丹尼洛是一位才華橫溢的音樂家，而戴安娜在一家咖啡館工作，學習數位藝術，未來希望成為平面設計師。

今年的10月16日，俄羅斯再次轟炸札波羅熱地區，一枚炸彈擊中他們的公寓，把整棟建築物炸出一個大洞，達尼洛的父親先發現了兒子的屍體，第二天在瓦礫堆中才找到戴安娜。友人透露將兩人遺體火化後，打算把骨灰一同撒在一個別具意義的地方。

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此外，21日烏克蘭平民死亡人數突破1萬人，其中超過540名受害者是兒童。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

烏克蘭局勢｜俄女演員佔領區勞軍 台上遇烏軍「海馬斯」轟炸陪葬(有片) 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。 波琳娜(Polina Menshikh)周日（19日）在烏東俄佔頓涅茨克地區舉行慈善音樂會期間，遭烏克蘭M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS）襲擊，造成波琳娜及另外至少25名士兵身亡，100人受傷。
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