烏克蘭局勢｜戰火下邂逅　防空洞裏求婚　烏夫妻在結婚紀念日遇俄軍空襲喪生

一對年輕的烏克蘭新婚夫妻在戰事之下步入人生的新階段，但卻在結婚周年的當天雙雙於空襲中喪生，他們的故事在網上流傳，引發熱議。

《華盛頓郵報》在本月22日刊登了一篇烏克蘭年輕夫婦的故事，住在札波羅熱的22歲達尼洛（Danylo Kovalenko）和19歲的戴安娜（Diana Haidukova），在戰爭期間透過約會APP相識，兩人很快就陷入熱戀，沒多久，戴安娜就搬到達尼洛的住處，與他及他的父母一起生活。

透過約會APP相識

4個多月後，達尼洛在防空洞裏向戴安娜求婚成功，兩人在沒有通知任何親友的情形下登記結婚。隨後，戴安娜還在社交平台上發布了一段親吻丈夫的影片，並開心寫道：「即使仍在戰爭期間，我還是在19歲這年結婚了。」