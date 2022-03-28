烏克蘭局勢｜炮彈落在附近 堅持上街掃垃圾 烏克蘭清潔員：我們頂得住

俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第二個月，第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)的清潔員堅守崗位、冒著炮火出勤，清理街上的瓦礫、垃圾等，展現當地居民不屈的抗敵精神。

英國《衛報》報道，哈爾科夫的清潔隊清理街道時都須穿防彈衣，有幾輛垃圾車車身布滿了遭炮彈碎片擊中的彈孔，車斗經常載滿建築物瓦礫。

俄軍侵烏以來，哈爾科夫是馬里烏波爾(Mariupol)以外，捱俄軍炮火轟炸最慘烈的城市。數以百計居民死亡、數千人受傷，市內的停屍間一時間難以處理每天新增的死者，市中心一間設施有數十具僅用膠袋或毯子包裹的屍體堆放在後院，暫無法安置。

官員估計市內140萬居民半數已逃離，不願離開的人整天躲在室內或地下室。儘管情況惡劣，市內的清潔隊仍堅持做每天清早的掃街工作，畢竟哈爾科夫是當地居民心目中的英雄城市，二戰挺過納粹德國的蹂，現在抵抗入侵的俄軍。

清潔員：我們挺得住

哈爾科夫州州長辛耶胡波夫(Oleh Synyehubov)巡視市中心一處公園時說：「我們當然害怕，但我們必須向民眾展現情況仍能控制、每一天離勝利又近了一步。」

每天開著垃圾車穿梭如同鬼城的清潔隊，司機阿彭丘克(Ihor Aponchuk)說：「他們(俄軍)可以想炸就炸，但我們挺得住。」

好幾次俄軍炮彈就落在他附近，阿彭丘克說完全能理解那種恐怖，「但哈爾科夫素有『清潔之都』美譽，繼續保持市容對維繫士氣與公共衛生很重要」。阿彭丘克與其他250多人就這樣每天冒著危險出勤，比得上二戰德軍轟炸期間倫敦街頭冒死送牛奶的工人。

居民阿提古倫科(Oleksii Artikulenko)說：「司機冒著彈雨開車出勤，開車回清潔隊總部後，喝了杯茶稍事歇息，然後又跑另一條清潔路線。」