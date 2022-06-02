烏克蘭局勢｜球王比利促普京停止侵烏　形容屬「邪惡」和「無理」

俄羅斯對烏克蘭展開的軍事行動持續逾3個月，兩軍陷入激烈的攻防戰。據外媒報道，81歲巴西球王比利(Pele)公開呼籲俄羅斯總統普京停止侵略烏克蘭，形容俄羅斯侵略烏克蘭是「邪惡」(wicked)和「無理」(unjustifiable)。

指 這種 持續暴力絕無任何理由

正接受癌症治療的比利在世界盃歐洲區外圍賽附加賽準決賽，烏克蘭以3比1擊敗蘇格蘭的同日在社交網站表示，今日烏克蘭尋求在比賽的90分鐘期間，暫時忘記國家發生的悲劇，希望普京停止他對烏克蘭「邪惡」和「無理」的侵略，強調「這種持續的暴力絕對沒有任何理由」(There is absolutely no justification for this continued violence)。

比利指，回憶以往同普京見面時，雙方面露笑容握手，「從沒想過會出現目前分道揚鑣的情況」，又指「結束衝突的權力在普京手上」。(I never thought one day we would be as divided as we are right now……The power to stop this conflict is in your hands.)

另一方面，美國總統拜登宣布對烏克蘭的全新安全援助計劃，將會提包括配備彈藥的高機動性多管火箭系統，俄羅斯則批評美國向烏克蘭提供更先進的火炮系統，形容會令局勢火上加油，外長拉夫羅夫指，烏克蘭要求西方國家提供多管火箭炮，是要將西方國家拉入作戰的直接挑釁。