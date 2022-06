烏克蘭局勢｜球王比利促普京停止侵烏　形容屬「邪惡」和「無理」

俄羅斯對烏克蘭展開的軍事行動持續逾3個月,兩軍陷入激烈的攻防戰。據外媒報道,81歲巴西球王比利(Pele)公開呼籲俄羅斯總統普京停止侵略烏克蘭,形容俄羅斯侵略烏克蘭是「邪惡」(wicked)和「無理」(unjustifiable)。

指 這種 持續暴力絕無任何理由

正接受癌症治療的比利在世界盃歐洲區外圍賽附加賽準決賽,烏克蘭以3比1擊敗蘇格蘭的同日在社交網站表示,今日烏克蘭尋求在比賽的90分鐘期間,暫時忘記國家發生的悲劇,希望普京停止他對烏克蘭「邪惡」和「無理」的侵略,強調「這種持續的暴力絕對沒有任何理由」(There is absolutely no justification for this continued violence)。

比利指,回憶以往同普京見面時,雙方面露笑容握手,「從沒想過會出現目前分道揚鑣的情況」,又指「結束衝突的權力在普京手上」。(I never thought one day we would be as divided as we are right now……The power to stop this conflict is in your hands.)

另一方面,美國總統拜登宣布對烏克蘭的全新安全援助計劃,將會提包括配備彈藥的高機動性多管火箭系統,俄羅斯則批評美國向烏克蘭提供更先進的火炮系統,形容會令局勢火上加油,外長拉夫羅夫指,烏克蘭要求西方國家提供多管火箭炮,是要將西方國家拉入作戰的直接挑釁。