烏克蘭局勢︱聯合國籲扎波羅熱核電廠定休戰區　工人稱被俄軍威脅

位於烏克蘭的歐洲最大核電廠，扎波羅熱核電廠在俄羅斯佔領下，被指成為俄軍的護盾，造成核安全隱患。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）就建議，雙方避免在鄰近核電廠的地區開火，並設立休戰區。

烏克蘭核能機構在周四(11日)表示，扎波羅熱核電廠周邊發生5次的襲擊，當中包括存放放射物料的地方。俄羅斯官方媒體塔斯社引述俄羅斯扶植的官員指，烏克蘭兩度轟炸核電廠周邊，並阻礙換班的工作。

古特雷斯在聯合國的安全會議上討論有關問題，他指：「這設施絕不能用作任何軍事用途。相反，在技術層面上需要為設立非軍事化安全範圍達成緊急協議，以確保當地的安全。」

澤連斯基促俄軍徹走

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）就要求俄羅斯將核電廠歸還烏克蘭：「只有俄羅斯人完全徹出，並恢復由烏克蘭人完全控制核電廠周圍，方能確保全歐洲恢復核安全。」法國外交部亦認同澤連斯基的說法：「顯然俄羅斯軍隊在核電廠周邊的活動，增加有關事故的風險以及可能造成的災難後果。」

英國廣播公司就訪問了在核電廠內工作的2名工人，他們形容持續地被俄羅斯軍隊以槍指嚇。其中一位表示：「我工作的時候持續受到壓力。我不能如常地工作，在上星期，我甚至不被允許到我的工作位置。這是非常危險。在上周末，一個氮氧站受到襲擊，並發生了火警。慶幸地，在那裡工作的人能獲救。」

在附近的居民指，在俄羅斯佔領後，該地區的商店及藥房物價是烏克蘭其他地方的4倍。他們又指：「心理狀況是非常困難。士兵帶着武器周圍巡邏，每個人就像被槍指着。他們每日都駕着軍車來回，然後將他們的武器停泊在核電站，以確保烏克蘭軍隊不可能對他們襲擊。」

有工人下班後被綁架

有人就指，核電廠的工人成了俄羅斯的人質：「他們關掉互聯網，只餘下固網電話，並只有一間房提供食物。他們將其他地方都變成他們的基地。」烏克蘭方面擔心俄羅斯在佔領區發放假資訊：「如烏克蘭正在攻擊你們，所以最好投票加入俄羅斯，所以我們才能保護你們。」

職員又透露：「現在不允許上所有的屋頂，他們在那裡設立觀察點。連訓練大樓都成為了他們的軍營。現在，更多時候在職員下班通過安檢時被綁架。現時未知道為何會發生綁架，但居民都在描繪一幅恐怖的圖畫，俄羅斯希望制定法律。」