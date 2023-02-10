烏克蘭局勢︱英國調查機構報告　伊朗為俄羅斯增強無人機破壞力

英國一個調查機構，就伊朗向俄羅斯提供的無人機進行分析，指伊朗將給予俄羅斯的無人機進行修改，令無人機的彈頭可以對烏克蘭的設施作出更大的破壞力。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，英國的衝突武器研究組織，將一架於去年10月，於烏克蘭敖德薩發現的伊朗製Shahed131無人機上的一個未爆破彈頭，在上月進行測試及分析。調查指出，彈頭雖然只有2英呎，並以多層金屬碎片粗劣地修改而成，但當碎片在撞擊後，可以散發在一個大範圍的半徑之內。而彈頭周邊還有18個細小的炸藥，在熔化時可穿透裝甲及造成360度的爆破效果。

對基建造成大範圍破壞

報告指，這些改動都能夠令彈頭的破壞能力最大化，並針對包括發電站、輸電網及變壓器等造成破壞，而且令維修工作變得困難。其中一個調查員表示：「透過這個彈頭，我們像看到他們對彈頭說『我們可以如何令它更具破壞力？』」他指，如果彈頭是要在戰場將坦克或火砲作為目標，設計是有很大的不同。因為那些的彈頭需要更集中對付目標，而這個彈頭有放射性的效應，在撞擊時會影響更大範圍。

調查員指出，可能人們以為這些修改是粗糙、便宜及簡單的，但他認為這個彈頭是很清晰證明，他們是要確保能對基建設施造成大範圍的破壞。CNN表示，戰爭研究所指俄羅斯更多地依賴無人機對烏克蘭的基建發動襲擊，令到他們的無人機庫存變得越來越少。而據報俄羅斯與伊朗有協議，可在俄羅斯國內設立無人機工場，西方政府相信可讓俄羅斯更快補充供應。