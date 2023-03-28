烏克蘭局勢｜英德主戰坦克抵達烏克蘭

烏克蘭國防部表示，已接收首批英國挑戰者2型(Challenger 2)主戰坦克，亦有來自美國及德國的步兵戰車，形容是整個文明世界將重新啟動抵抗俄羅斯的侵略。英國表示，烏克蘭士兵已結束挑戰者2型坦克訓練並返國。德國亦證實已向烏克蘭交付18輛豹2型(Leopard 2)主戰坦克。
烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov) 周一(27日)宣布，已收到英國軍援的挑戰者2型主戰坦克、美國軍援的史崔克裝甲車及美洲獅防地雷反伏擊車、德國的貂鼠式步兵戰車。他在社交平台Facebook表示，「一年前，沒有人會想到支持會如此強大。」
英國政府表示，在當地接受操作坦克訓諫的烏克蘭士兵已畢業，準備好部署到前線。英國國防部長華禮仕表示，烏克蘭士兵在英國完成坦克訓練的決心，令人鼓舞，重申會繼續支持烏克蘭。
德國稍後聯同荷蘭交付烏另一批坦克
德國總理朔爾茨證實，德國已向烏克蘭交付18輛豹2型主戰坦克，稍後會聯同荷蘭交付另一批豹1型(Leopard 1)坦克，及一批榴彈砲和彈藥，稍後會聯同荷蘭交付另一批豹1型坦克，並指烏克蘭士兵是在德國軍事基地接受豹式2主戰坦克的訓練。
德國國防部其後證實已交付烏克蘭18輛豹式戰車，以及2輛水牛(Buffalo)裝甲救援車，另外約40輛貂鼠式步兵戰車亦抵達烏克蘭。