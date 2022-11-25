烏克蘭局勢︱默克爾稱沒能力影響普京　指對方只重視權力

德國前總理默克爾在接受當地周刊訪問時，維護自己在對俄羅斯的政策。又指在自己任期最後時訪問俄羅斯，已感到自己的權力消退，稱自己已沒力量去影響普京。

默克爾接受德國《明鏡》周刊的訪問，她表示在2021年的夏天，曾計劃與法國總統馬克龍及俄羅斯總統普京舉行一個歐洲會談，但她指：「不過我沒有力量去做。因為所有人都知道，到秋天她就離任。」她表示，自己在去年8月最後一次出訪莫斯科的時候「那感覺很清晰，你的在政治能量已經完了。」

對於普京，她指：「普京只看重權力。」她解釋，在最後一次的會面，普京帶同外交部長拉夫羅夫出席，而過往她與普京都是單對單的會面。

稱已為烏克蘭換取時間防守

就有關外界認為，德國以及歐洲國家應該在俄羅斯入侵烏克蘭前，即在俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊之前，採取更強硬的態度。默克爾黨內的外交專家Roderich Kiesewetter曾指默克爾早已知道普京分裂及削弱歐洲的意圖，然而她認為「軟實力」是正確的方式。而Roderich Kiesewetter認同，德國過份依賴俄羅斯天然氣。

不過，默克爾在訪問中認為，自己在明斯克的和談上，已為烏克蘭換取了時間去加強抵禦入侵。有關的和談在2014年俄羅斯佔領克里米亞後舉行，默克爾指最後在裁軍及國際監察上沒有達成。

默克爾在訪問中又指，自己對離任沒有感到後悔。她指自己的政府不單是在烏克蘭的危機上沒取得進展，在摩爾多瓦、格魯吉亞、敘利亞及利比亞的衝突都沒有進展，而這全都與俄羅斯有關。