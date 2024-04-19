熊貓福寶回國無礙南韓民眾思念　旅韓生活將拍成電影上畫

據南韓媒體Nate報道，旅韓熊貓「福寶」在4月初返回中國，南韓民眾仍對牠念念不忘，牠的故事即將被拍成電影。在17日播出的南韓tvN娛樂節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，曾經照顧過「福寶」的動物園飼養員宋英冠和吳承熙首次透露，「福寶」的故事將被製作成電影。

節目中，主持人劉在錫提到最近返回中國的貓熊「福寶」，問兩位飼養員：「甚麼時候是你們記憶中最難忘的時刻呢？」宋飼養員回憶說：「櫻花盛開的時候，我都會想起福寶，因為我是在春天櫻花盛開的時候來到牠身邊的，和牠的每一刻都值得紀念。」吳飼養員則說：「第一次抱着福寶的時候。」