熊貓福寶回國無礙南韓民眾思念　旅韓生活將拍成電影上畫

據南韓媒體Nate報道，旅韓熊貓「福寶」在4月初返回中國，南韓民眾仍對牠念念不忘，牠的故事即將被拍成電影。在17日播出的南韓tvN娛樂節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，曾經照顧過「福寶」的動物園飼養員宋英冠和吳承熙首次透露，「福寶」的故事將被製作成電影。
節目中，主持人劉在錫提到最近返回中國的貓熊「福寶」，問兩位飼養員：「甚麼時候是你們記憶中最難忘的時刻呢？」宋飼養員回憶說：「櫻花盛開的時候，我都會想起福寶，因為我是在春天櫻花盛開的時候來到牠身邊的，和牠的每一刻都值得紀念。」吳飼養員則說：「第一次抱着福寶的時候。」
預計9月至10月期間上映
接着，他們首次公布了「福寶」電影的製作計劃，稱該電影將結合紀錄片和動畫的形式，預計在9月至10月期間上映。電影將講述「福寶」及其家族的故事。
在節目最後，劉在錫問道：「如果能和福寶家族對話，你想對他們說甚麼？」吳飼養員回答說：「我想問牠的媽媽愛寶，『你還好嗎？』『生福寶和照顧福寶的時候都好嗎？現在照顧雙胞胎有困難嗎？』想聽聽答案。」
有「福公主」、「龍仁福氏」等愛稱
據百度百科，「福寶」的母親和父親分別叫做「愛寶」和「樂寶」，牠們在2016年3月作為中國友好大使前往南韓愛寶樂園生活，2020年7月，「愛寶」誕下女兒「福寶」，後者是在南韓誕生的首隻熊貓。
2023年7月7日，「愛寶」又平安誕下一對雙胞胎女兒，這也讓牠們一家的名氣再度直線上升。在返回中國前，「福寶」生活在南韓愛寶樂園的熊貓樂園，深受當地民眾的喜愛，有着「福公主」、「龍仁福氏」等愛稱。根據《瀕危物種保護公約》，世界各國應將在熊貓在交配適齡期（4周歲前）歸還中國，因此「福寶」已於3日返華。
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