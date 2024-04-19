熱門搜尋:
DSE 2024 全港戲院日2024 消委會 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 23條立法 PARK SEASONS SEASONS PLACE LOONG 9 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-04-19 10:45:57

熊貓福寶回國無礙南韓民眾思念　旅韓生活將拍成電影上畫

分享：

熊貓福寶回國難阻南韓民眾思念　旅韓生活料拍成電影上畫

據南韓媒體Nate報道，旅韓熊貓「福寶」在4月初返回中國，南韓民眾仍對牠念念不忘，牠的故事即將被拍成電影。在17日播出的南韓tvN娛樂節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，曾經照顧過「福寶」的動物園飼養員宋英冠和吳承熙首次透露，「福寶」的故事將被製作成電影。

節目中，主持人劉在錫提到最近返回中國的貓熊「福寶」，問兩位飼養員：「甚麼時候是你們記憶中最難忘的時刻呢？」宋飼養員回憶說：「櫻花盛開的時候，我都會想起福寶，因為我是在春天櫻花盛開的時候來到牠身邊的，和牠的每一刻都值得紀念。」吳飼養員則說：「第一次抱着福寶的時候。」

預計9月至10月期間上映

接着，他們首次公布了「福寶」電影的製作計劃，稱該電影將結合紀錄片和動畫的形式，預計在9月至10月期間上映。電影將講述「福寶」及其家族的故事。

在節目最後，劉在錫問道：「如果能和福寶家族對話，你想對他們說甚麼？」吳飼養員回答說：「我想問牠的媽媽愛寶，『你還好嗎？』『生福寶和照顧福寶的時候都好嗎？現在照顧雙胞胎有困難嗎？』想聽聽答案。」

大熊貓福寶居韓近四年回歸 六千民眾含淚送別 飼養員喪母仍堅持「一路相伴」 飼養員「姜爺爺（姜哲元）是福寶最好的麻吉。（圖／新華社） 飼養員「姜爺爺（姜哲元）是福寶最好的麻吉。（圖／新華社） 南韓民眾提案續租大熊貓「福寶」，旅行社順勢推熊貓行程。(資料圖片) 福寶於3日在6,000名民眾雨中送別下，離開愛寶樂園返回中國。(資料圖片) 大貓熊保育研究中心昨日發放福寶的最新片段。(微博)

有「福公主」、「龍仁福氏」等愛稱

據百度百科，「福寶」的母親和父親分別叫做「愛寶」和「樂寶」，牠們在2016年3月作為中國友好大使前往南韓愛寶樂園生活，2020年7月，「愛寶」誕下女兒「福寶」，後者是在南韓誕生的首隻熊貓。

Ad Block

2023年7月7日，「愛寶」又平安誕下一對雙胞胎女兒，這也讓牠們一家的名氣再度直線上升。在返回中國前，「福寶」生活在南韓愛寶樂園的熊貓樂園，深受當地民眾的喜愛，有着「福公主」、「龍仁福氏」等愛稱。根據《瀕危物種保護公約》，世界各國應將在熊貓在交配適齡期（4周歲前）歸還中國，因此「福寶」已於3日返華。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

旅韓大熊貓「福寶」返國前最後露面，民眾等近7小時見5分鐘。(新華社) 福寶被粉絲們暱稱為「福公主」。(X) 飼養員姜哲遠將陪同福寶返中國。(新華社) 記者大熊貓妝報道「福寶」哽咽登熱搜，網民：哭的我有點想笑。(微博) 南韓出生的大貓熊「福寶」將於4月初返回中國。(X)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受