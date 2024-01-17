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國際
2024-01-17 17:30:29

父猝死2歲男童蜷縮屍旁餓死 社工兩度上門錯失時機

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家庭悲劇｜2歲的Bronson Battersby因父親猝死，伴屍旁約兩星期活活餓死。(互聯網)

英國一名2歲男童因為父親在家中心臟病發猝死活活餓死，被發現時他穿著睡衣蜷作一團伏在父親遺體旁。報道指，兩人最後一次現身是上月聖誕節拆禮物日，即12月26日。男童被列為受關注個案，社工會定期家訪，1月2日上門探訪時沒有人應門，遂通知警方，並於兩天後再度到訪，今次亦是無人應門，再次通知警方。最後到了1月9日，社工才問業主取鎖匙，與第二次上門相隔了5天才有行動，入屋後揭發這宗悲劇。男童的母親批評社工錯失救人機會。

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家庭悲劇｜父親死亡時間不早於12月29日

43歲的Sarah Piesse稱，因與前夫吵架，最後見兒子Bronson Battersby是聖誕節前，「如果社工盡責，Bronson仍然活著，但他們甚麼也沒有做。我們依賴社工保護孩子的安全」。她指，當局估計孩子父親Kenneth Battersby的死亡時間不早於12月29日，這表示若社工於1月2日入屋，Bronson不會死。據悉，Kenneth於12月27日曾發短訊給鄰居感謝對方對他們父子的照顧。那天社工亦發短訊給他，安排定期家訪的日期。

初步驗屍報告指，Bronson死於飢餓和脫水。友人稱，Bronson被發現時蜷縮在Kenneth雙腿上，「他一個人在黑暗中，應該很驚慌和困惑。一定認為父親只是睡著了或其他，也一定試圖叫醒父親，應該有叫喊，為何鄰居聽不到。」警方稱，警員在1月9日下午於一個住宅發現一名60歲男子和2歲男童死亡，正在調查，死因無可疑。當局稱，正緊急檢討今次個案社工的處理方法。

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