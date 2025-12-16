特朗普起訴BBC剪輯演說內容誹謗　索償780億港元

美國總統特朗普周一(15日)起訴英國廣播公司（BBC），指控對方剪輯他2021年初國會山莊騷亂前的演說內容構成誹謗，兩項指控共索償100億美元(約780億港元)。

特朗普一方提交予佛羅里達南區聯邦地區法院的入稟狀，指控BBC誹謗及違反州貿易行為法，要求對方就兩項指控各賠償50億美元，指即使BBC已就事件道歉，但認為對方並未就故意、惡意且欺騙性地篡改特朗普演辭的錯誤行為，展現真誠悔意，亦無提出任何有意義的制度性改變，防止未來再有涉及假新聞和煽動仇恨等的「新聞濫用行為」出現。聲明亦指控BBC一直報道有關特朗普的消息時，為服務自身的左翼議程而欺騙觀眾。