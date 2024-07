特朗普遇刺｜美牧師神預言瘋傳「子彈耳邊飛」他看到美國經濟有恐怖發展(有片)

美國前總統特朗普遇刺震驚全球,一名牧師於幾個月前的預言片段正在網上瘋傳,他當時稱預視到有人想取特朗普性命(I saw and attempt on his life),並準確說出「有子彈飛過他的耳朵」(bullet flew by his ear),而特朗普會大難不死,令網民議論紛紛。他又預言特朗普會當選總統,而之後美國的經濟會出現恐怖發展。

特朗普遇刺|預言「子彈在他耳邊飛過」

YouTube頻道「Steve Cioccolanti & Discover Ministries」在3月14日發布了美國牧師牧師比格斯(Brandon Biggs)的受訪片段。比格斯預言特朗普會被人開槍行刺,「我看到有人想取他性命」,「子彈在他耳邊飛過,與頭部非常近」(it came so close to his head),跟特朗普真實遇刺情況一樣。不過比格斯說子彈「震穿了他的耳膜」(it busted his eardrum),則似乎沒有發生。

特朗普遇刺|指特朗普遇刺後「重生」

比格斯接著描述特朗普受襲後的情況,指「他跪下來」(he fell to his knees),跟案發時特朗普伏下的情況差不多,但這也可能是被槍擊者的自然反應。比格斯指特朗普跪下來後,「開始敬拜上帝,他經歷了一個極具改變性的重生……人們會說他得救了」(he started worshipping the Lord. He got radically born again……people say he’s saved now)。

真實情況是特朗普伏下後,很快便定過醒來,重新站起並說「戰鬥、戰鬥、戰鬥」(fight, fight, fight),其流著血,在國旗前振臂的照片,被指是「完美構圖」,而事後據報有當地福音派教徒稱他為「天選之人」。