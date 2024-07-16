特朗普遇刺｜美牧師神預言瘋傳「子彈耳邊飛」他看到美國經濟有恐怖發展(有片)

美國前總統特朗普遇刺震驚全球，一名牧師於幾個月前的預言片段正在網上瘋傳，他當時稱預視到有人想取特朗普性命(I saw and attempt on his life)，並準確說出「有子彈飛過他的耳朵」(bullet flew by his ear)，而特朗普會大難不死，令網民議論紛紛。他又預言特朗普會當選總統，而之後美國的經濟會出現恐怖發展。
特朗普遇刺｜預言「子彈在他耳邊飛過」
YouTube頻道「Steve Cioccolanti & Discover Ministries」在3月14日發布了美國牧師牧師比格斯(Brandon Biggs)的受訪片段。比格斯預言特朗普會被人開槍行刺，「我看到有人想取他性命」，「子彈在他耳邊飛過，與頭部非常近」(it came so close to his head)，跟特朗普真實遇刺情況一樣。不過比格斯說子彈「震穿了他的耳膜」(it busted his eardrum)，則似乎沒有發生。
特朗普遇刺｜指特朗普遇刺後「重生」
比格斯接著描述特朗普受襲後的情況，指「他跪下來」(he fell to his knees)，跟案發時特朗普伏下的情況差不多，但這也可能是被槍擊者的自然反應。比格斯指特朗普跪下來後，「開始敬拜上帝，他經歷了一個極具改變性的重生……人們會說他得救了」(he started worshipping the Lord. He got radically born again……people say he’s saved now)。
真實情況是特朗普伏下後，很快便定過醒來，重新站起並說「戰鬥、戰鬥、戰鬥」(fight, fight, fight)，其流著血，在國旗前振臂的照片，被指是「完美構圖」，而事後據報有當地福音派教徒稱他為「天選之人」。
特朗普遇刺｜預言官司「將會停止」特朗普將當選總統
比格斯並預言，特朗普面對的官司「將會停止」(there would be a stop to it)，並指特朗普會在大選中勝出，原因是「愛國者會出來投票」(the patriots coming out and voting)。分析普遍相信，特朗普大難不死的強人形象，會激發共和黨較立場中間的選民及基本盤，投票支持他。
特朗普遇刺｜預言美國經濟大崩潰 較大蕭條還要糟
對於未來的美國經濟，比格斯作出驚人的預言。他指美國將會出現「經濟大崩潰」(great economy crash)，情況「較大蕭條還要糟」(worse than the Great Depression)，「上帝告訴我，那將是一個非常黑暗的時期」(The Lord told me that it would be a great dark time)。
特朗普遇刺｜「特朗普在白宮橢圓形辦公室內哭泣」
他又聲稱「我看到特朗普在白宮橢圓形辦公室內哭泣」(I saw Donald Trump praying in the Oval Office) ，然後他會感受到上帝的看顧。比格斯表示，「我看到那股黑暗，美國因經濟危機而承受的沉重」(that darkness, the heaviness on America with the financial crisis)。
特朗普遇刺｜預言「藍色再度出現」修正過後 否極泰來
但他強調一切都會否極泰來，「動盪」季節過後會是「覺醒」，「它開始從樹梢上升起，我看到藍色再度出現、綠色時代和好時光再度降臨」(it started to lift above the trees and I saw the blue coming back out and the green times and good times coming out again)，「這並不全是厄運和悲觀」(It’s not all doom and gloom)，「天空並沒有塌下來。這是一個修正，修正將會來臨」(the sky is not falling. It’s a correction. There’s a correction coming)。