特朗普遇刺｜美牧師神預言瘋傳「子彈耳邊飛」他看到美國經濟有恐怖發展(有片)

美國前總統特朗普遇刺震驚全球，一名牧師於幾個月前的預言片段正在網上瘋傳，他當時稱預視到有人想取特朗普性命(I saw and attempt on his life)，並準確說出「有子彈飛過他的耳朵」(bullet flew by his ear)，而特朗普會大難不死，令網民議論紛紛。他又預言特朗普會當選總統，而之後美國的經濟會出現恐怖發展。

特朗普遇刺｜預言「子彈在他耳邊飛過」

YouTube頻道「Steve Cioccolanti & Discover Ministries」在3月14日發布了美國牧師牧師比格斯(Brandon Biggs)的受訪片段。比格斯預言特朗普會被人開槍行刺，「我看到有人想取他性命」，「子彈在他耳邊飛過，與頭部非常近」(it came so close to his head)，跟特朗普真實遇刺情況一樣。不過比格斯說子彈「震穿了他的耳膜」(it busted his eardrum)，則似乎沒有發生。

特朗普遇刺｜指特朗普遇刺後「重生」

比格斯接著描述特朗普受襲後的情況，指「他跪下來」(he fell to his knees)，跟案發時特朗普伏下的情況差不多，但這也可能是被槍擊者的自然反應。比格斯指特朗普跪下來後，「開始敬拜上帝，他經歷了一個極具改變性的重生……人們會說他得救了」(he started worshipping the Lord. He got radically born again……people say he’s saved now)。

真實情況是特朗普伏下後，很快便定過醒來，重新站起並說「戰鬥、戰鬥、戰鬥」(fight, fight, fight)，其流著血，在國旗前振臂的照片，被指是「完美構圖」，而事後據報有當地福音派教徒稱他為「天選之人」。