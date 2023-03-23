特朗普預告被捕｜傳特朗普想高調戴手銬上庭 更不怕被行刺 「咁大選就贏硬」

一名以模仿特朗普著稱的街頭藝人，在紐約特朗普大樓外為案件贈慶。(美聯社)

早前「預告」自己將會被捕的美國前總統特朗普，據報私下向顧問透露，若落實被起訴，希望屆時能戴著手銬出庭受審。

特朗普目前面臨於2016年大選前，指示私人律師向成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付掩口費一案。較早前大陪審團在紐約刑事法院聽取證人供詞已進入最後階段，其後因傳出炸彈恐嚇而延誤，料將有決定，但大陪審團未有如預期在周三開會，令進度一再推遲。

英國《衛報》引述多個消息來源稱，特朗普近日在名下的佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)與多名顧問開會，研究如何應對一旦被起訴。消息指，特朗普的法律團隊建議他低調及視像出庭，又或跟當局溝通好後自首，但特朗普拒絕，認為這樣會顯得他軟弱及似失敗者，反而認為最好要他戴手銬上庭、打指模及拍疑犯照，令一切變得「壯觀」。