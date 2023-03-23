特朗普預告被捕｜傳特朗普想高調戴手銬上庭 更不怕被行刺 「咁大選就贏硬」

早前「預告」自己將會被捕的美國前總統特朗普，據報私下向顧問透露，若落實被起訴，希望屆時能戴著手銬出庭受審。
特朗普目前面臨於2016年大選前，指示私人律師向成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)支付掩口費一案。較早前大陪審團在紐約刑事法院聽取證人供詞已進入最後階段，其後因傳出炸彈恐嚇而延誤，料將有決定，但大陪審團未有如預期在周三開會，令進度一再推遲。
英國《衛報》引述多個消息來源稱，特朗普近日在名下的佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)與多名顧問開會，研究如何應對一旦被起訴。消息指，特朗普的法律團隊建議他低調及視像出庭，又或跟當局溝通好後自首，但特朗普拒絕，認為這樣會顯得他軟弱及似失敗者，反而認為最好要他戴手銬上庭、打指模及拍疑犯照，令一切變得「壯觀」。
特朗普預告被捕｜堅持親身出庭 無懼受襲成「烈士」
據報法律團隊亦以安全憂慮，勸特朗普別親身出庭，但據報特朗普聲言就算被槍擊也在所不惜，因他可以變成「烈士」，據報他又說若真的中槍，他在2024年再選總統時，勝算大增(would probably win the presidency in 2024)。
報道又指，一旦大陪審團認為可以落案起訴特朗普，但目前尚未清楚檢察部門會引用甚麼罪名，而特朗普法律團隊認為，有可能會告特朗普使用虛假商業紀錄，據報這屬較輕罪名。分析指，本案關鍵在於特朗普時任私人律師科恩，替他先墊支掩口費後，特朗普如何把錢還給科恩，而科恩的紀錄顯示該筆掩口費屬於法律工作款項，或被視為虛假商業紀錄。