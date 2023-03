特朗普預告被捕｜傳特朗普想高調戴手銬上庭 更不怕被行刺 「咁大選就贏硬」

特朗普預告被捕|堅持親身出庭 無懼受襲成「烈士」

據報法律團隊亦以安全憂慮,勸特朗普別親身出庭,但據報特朗普聲言就算被槍擊也在所不惜,因他可以變成「烈士」,據報他又說若真的中槍,他在2024年再選總統時,勝算大增(would probably win the presidency in 2024)。

報道又指,一旦大陪審團認為可以落案起訴特朗普,但目前尚未清楚檢察部門會引用甚麼罪名,而特朗普法律團隊認為,有可能會告特朗普使用虛假商業紀錄,據報這屬較輕罪名。分析指,本案關鍵在於特朗普時任私人律師科恩,替他先墊支掩口費後,特朗普如何把錢還給科恩,而科恩的紀錄顯示該筆掩口費屬於法律工作款項,或被視為虛假商業紀錄。