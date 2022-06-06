猴痘｜世衛︰全球猴痘一周暴增兩倍 有病例27國完整名單

猴痘(Monkeypox)在全球持續蔓延，世衛周日表示，截至本月2日，各國通報逾780宗猴痘，較一周前的257宗病例激增超過兩倍，並警告有病例可能沒有通報，實際數字將更高，而根據部分國家的通報，有新病例患者並非先前確診病例的接觸者，意味有些傳播鏈沒有被發現。

猴痘風險水平 世衛維持「中等」

世衛指，目前有27個非猴痘流行國家通報病例，當中以英國最多(225宗)，其次是西班牙(156宗)及葡萄牙(143宗)。大部分病例雖集中在歐洲，但美國、加拿大、澳洲、阿聯酋及阿根廷等北美、南美、中東及大洋洲等區域亦有病例。

世衛目前仍然維持猴痘對全球的風險為「中等」(moderate)，其較早前警告，多國放寬新冠肺炎疫情的旅遊限制，加上歐洲夏季將有多個大型節慶活動舉行，猴痘恐進一步傳播。

有猴痘病例國家名單

歐洲

英國(225)、西班牙(156)、葡萄牙(143)、德國(57)、法國(51)、荷蘭(40)、意大利(20)、比利時(12)、捷克(6)、斯洛文尼亞(6)、瑞典(5)、愛爾蘭(4)、瑞士(4)、丹麥(3)、芬蘭(2)、奧地利(1)、匈牙利(1)、拉脫維亞(1)、馬爾他(1)、挪威(1)。

中東及非洲

阿聯酋(8)、以色列(2)、摩洛哥(1)。

美洲