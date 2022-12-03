疫情｜世衛：全球90%人口對新冠病毒有一定免疫力　但疫情未完

世衛總幹事譚德塞表示，因為接種疫苗或之前受感染，估計全球至少有九成人口對新冠病毒，有一定程度的免疫力，更接近於可以說疫情大流行的緊急階段已經結束，但還沒有到那一步。他表示，上周末是世衛宣布Omicron為「需要關注」的新變種病毒一周年，它席捲全球，較之前的Delta變異株明顯更具傳播性，現在有500多個Omicron亞系傳播，這些都屬高度傳播，即使不如之前的變異株那麼嚴重，但能夠更容易繞過增強的免疫力。

世界衛生組織估計，全球90%人口對新冠病毒有一定免疫力，但警告仍有可能出現令人不安的新變異株。

疫情3年上周仍超過8,500人死亡

疫情以來，各國累計報告接近6億4千萬宗新冠個案，造成660萬人死亡，但世衛認為這數字被嚴重低估，並不反映真實死亡情況。譚德塞指，疫情已爆發三年，在擁有多種工具防止感染和拯救生命的情況下，上周仍錄得超過8,500人死亡，這是不能接受。

各國鬆懈正為新變異病毒出現 創造完美條件

他指，各國在監察、檢測、基因測序和疫苗接種方面的差距和鬆懈，正在繼續為可能導致重大死亡率的新型高關注度變異毒株的出現創造完美條件。世衛組織繼續敦促所有國家採取基於風險的方法，既保護公眾健康又保護人權。