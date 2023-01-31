疫情｜現Delta變異被稱「雙頭犬」 新變種CH.1.1來勢洶洶 美歐日韓香港均有個案

新冠變種病毒XBB.1.5因高傳染力引起關注之際，另一Omicron變種CH.1.1已在去年10月悄悄在全球傳播，僅3個月便擴至最少72個國家和地區，包括香港、日韓和台灣。有病毒追蹤專家用希臘神話中凶猛的「雙頭犬」(Orthrus)稱之，可見其來勢洶洶。CH.1.1被指傳染力高，逃避疫苗或感染產生抗體的能力也高。與其他Omicron變種不同，CH.1.1出現高致命新冠病毒株Delta的同樣變異，令外界擔心它較Omicron其他變種更具殺傷力，導致嚴重病徵。

新變種CH.1.1｜引起美國疾控中心關注

根據病毒數據網outbreak.info，CH.1.1去年1月已在全球出現，但各地的個案去年11月突增加。XBB.1.5是美國目前主流病毒，估計佔確診個案61%，但美國疾控中心開始追蹤新冒升的CH.1.1，該病毒去年10月首在美國出現，截至上周五，佔美國新個案1.5%。CH.1.1雖具Delta變種特性，但並非Delta和Omicron的「混種」Deltacron，只是病毒在變種過程中出現「趨同進化」，在獨立進化中擁有相同的變異。美國專家表示，目前難以估計CH.1.1是否更致命，XBB.1.5個案增加時大家也擔心其傷害力，但目前似乎並未引起重症。