疫情｜現Delta變異被稱「雙頭犬」 新變種CH.1.1來勢洶洶 美歐日韓香港均有個案

新冠變種病毒XBB.1.5因高傳染力引起關注之際，另一Omicron變種CH.1.1已在去年10月悄悄在全球傳播，僅3個月便擴至最少72個國家和地區，包括香港、日韓和台灣。有病毒追蹤專家用希臘神話中凶猛的「雙頭犬」(Orthrus)稱之，可見其來勢洶洶。CH.1.1被指傳染力高，逃避疫苗或感染產生抗體的能力也高。與其他Omicron變種不同，CH.1.1出現高致命新冠病毒株Delta的同樣變異，令外界擔心它較Omicron其他變種更具殺傷力，導致嚴重病徵。
新變種CH.1.1｜引起美國疾控中心關注
根據病毒數據網outbreak.info，CH.1.1去年1月已在全球出現，但各地的個案去年11月突增加。XBB.1.5是美國目前主流病毒，估計佔確診個案61%，但美國疾控中心開始追蹤新冒升的CH.1.1，該病毒去年10月首在美國出現，截至上周五，佔美國新個案1.5%。CH.1.1雖具Delta變種特性，但並非Delta和Omicron的「混種」Deltacron，只是病毒在變種過程中出現「趨同進化」，在獨立進化中擁有相同的變異。美國專家表示，目前難以估計CH.1.1是否更致命，XBB.1.5個案增加時大家也擔心其傷害力，但目前似乎並未引起重症。
新變種CH.1.1｜英國新西蘭佔新個案逾四分一
除了美國，俄亥俄州立大學研究員上周發表的報告指，東南亞去年秋季也出現CH.1.1個案，而在英國部分地區和新西蘭，該病毒株現時在新個案中佔逾四分一。美國《財富》雜誌稱，根據outbreak.info資料，CH.1.1個案自去年11月起突急升，目前佔全球每天基因排序樣本中約10%。新西蘭目前個案較多，在基因排序樣本中約佔三分一，香港則約佔四分一，305個樣本中78個為CH.1.1。泰國、新加坡、南韓、日本、台灣、加拿大和德國等地也有現CH.1.1個案。
新變種CH.1.1｜出現Delta的L452R變異
瑞士巴塞爾大學演算生物學家Cornelius Romer本月19日發表的報告指，XBB.1.5仍是最具傳染力的病毒株，但CH.1.1值得關注，它像XBB.1.5同樣是高傳染力，個案每兩星期增一倍。俄亥俄州立大學研究員指，CH.1.1容易與ACE2受體結合，該受體是新冠病毒進入人體細胞的媒介。這表示該病毒有能力完全或部分逃避疫苗及感染產生的抗體，而且CH.1.1出現Delta的L452R變異，所以其「毒力」或超越其他Omicron變種病毒株。研究員使用實驗室製造版本的CH.1.1病毒，檢視14名醫護人員的免疫血清是否對該病毒有效；有關醫護注射了兩至四針疫苗，還有針對BA.4及BA.5新的二價疫苗，結果顯示他們對CH.1.1產生的抗體水平少過BA.4和BA.5。CH.1.1和另一新變種CA.3.1也較XBB和BQ系病毒，更能夠逃避免疫反應。