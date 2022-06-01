登基70周年｜英女王回倫敦慶祝遇九霄驚魂 雷暴閃電迫棄降落

今年是英女王登基70周年白金禧，英國全國明日起一連4天將舉行多場街頭派對和盛大巡遊慶祝，英女王昨也從蘇格蘭阿伯丁郡的巴爾莫勒爾城堡飛回倫敦準備。不過，報道指英女王私人飛機降落倫敦西北部的皇家空軍基地時遇雷雨，出現閃電和下冰雹，機師被迫放棄降落，在北倫敦上空盤旋約15分鐘後，待天氣穩定才安全著地。白金漢宮昨承認女王的航班因閃電而放棄降落，但強調不構成安全問題。知情人士稱，「在這樣情況下無人會冒險，閃電時放棄降落是正確做法。」網上片段可見飛機安全降落，英女王坐在車頭乘車離開往溫莎堡，其愛犬則由隨從抱著坐於後座，在抵達溫莎堡時，女王親民地隔著車窗向一群小孩揮手。雖然慶祝活動明日才開始，但一班王室迷早已在白金漢宮外紥營霸位，等待與站在白金漢宮看台上的女王和其他王室成員一起看飛行表演。