登基70周年｜英女王回倫敦慶祝遇九霄驚魂 雷暴閃電迫棄降落

今年是英女王登基70周年白金禧，英國全國明日起一連4天將舉行多場街頭派對和盛大巡遊慶祝，英女王昨也從蘇格蘭阿伯丁郡的巴爾莫勒爾城堡飛回倫敦準備。不過，報道指英女王私人飛機降落倫敦西北部的皇家空軍基地時遇雷雨，出現閃電和下冰雹，機師被迫放棄降落，在北倫敦上空盤旋約15分鐘後，待天氣穩定才安全著地。白金漢宮昨承認女王的航班因閃電而放棄降落，但強調不構成安全問題。知情人士稱，「在這樣情況下無人會冒險，閃電時放棄降落是正確做法。」網上片段可見飛機安全降落，英女王坐在車頭乘車離開往溫莎堡，其愛犬則由隨從抱著坐於後座，在抵達溫莎堡時，女王親民地隔著車窗向一群小孩揮手。雖然慶祝活動明日才開始，但一班王室迷早已在白金漢宮外紥營霸位，等待與站在白金漢宮看台上的女王和其他王室成員一起看飛行表演。
21歲宣誓終身服務國家
96歲的英女王自丈夫菲臘親王逝世後，健康開始衰弱，逐漸減少出席公眾活動。上月國會新會期展開的儀式上，英女王罕有沒有主持這個被視為作為英國元首象徵的儀式，由王儲查理斯代為主持。英女王沒有像日皇明仁般因老邁退位，因21歲時宣誓會終身服務國家，她不想背棄這個承諾。被稱為「萬年王儲」的查理斯也走出母親的陰影逐漸分擔君王的職責，查理斯因與卡米拉爆婚外情而導致與戴安娜離婚，而戴安娜被稱為「人民王妃」可見其在英國人心中的地位，她離婚5年後於1997年命喪巴黎車禍，令查理斯的聲望一落千丈，二十多年後才「洗底」成功，妻子卡米拉也憑著親民和幽默感獲英國民眾支持。英女王早前言明希望查理斯日後登基，卡米拉能夠獲王后封號。