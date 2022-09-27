白金漢宮公布查理斯三世標誌　新紙幣料2024年起流通

英女王伊利沙伯二世去世的皇家哀悼期於周一(26日)結束，白金漢宮公布英王查理斯三世(Charles III)的標誌，當地星期二(27日)起，由白金漢宮寄出的王室信件，將會蓋上新的國王標誌。印有查理斯三世肖像的新貨幣預期在2024年年中開始在市場流通。

查理斯三世的標誌由英文字母「C」、「R」以及羅馬數字「III」組成，「C」代表查理斯名字，而「R」則取自拉丁文「Rex」，是「國王」的意思，是由查理斯三世親自挑選。當地星期二起，由白金漢宮寄出的王室信件，將會蓋上新的國王標誌，取代已故英女王伊利沙伯二世「E」「R」及「II」組成的標誌。

在公共建築物及郵筒的王室標誌，不會有即時改動。白金漢宮指，團體可自行決定建築物是否更換標誌。英國皇家郵政表示，目前正在使用和準備安裝的郵筒，仍會用伊利沙伯二世的標誌，直至需要更換時才一拼改動。