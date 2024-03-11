筍工｜夫婦做廚年薪百萬 包食宿落bar豪嘆 返兩周放一周

意大利一對夫婦任職廚師，二十多歲便年薪近百萬港元，而且份工包食包住，包免費落酒吧暢飲，還有免費健身室、哥爾夫球、大泳池等任玩任用。 27歲的Chris及25歲的Ceci的其中一個工作場所，被稱為「地球最佳辦公室」(the best office on the planet)，該處有奧運標準的泳池、酒吧、3層高的咖啡室、虛擬高爾夫球場、圖書館、網球場、籃球場、足球場、壁球室及按摩椅等，統統都免費使用。 Chris和Ceci過去在澳洲珀斯工作，分別任職廚師及烘焙師，時薪16及14鎊，二人加起來年薪約5.5萬鎊(約55.3萬港元)，二人過去兩年在澳洲多個礦場營地工作，加起來的年薪亦有10.4萬鎊(約104萬港元)，重要的是，二人的工時減少了一半。

筍工｜澳洲礦區「FIFO」工作 二人在礦區營地任職廚師，基本時薪差不多，若提早開工時薪會較高，而在銀行假期工作時薪更可達31鎊。他們通常每日清晨4時開工，做12個小時至下午4時收工，之後便可享用營內設施，而每工作兩星期，二人可以休息一周，返回珀斯的寓所。上述的「豪華營地」位於西澳Mulla Mulla，是著名的「FIFO」地區，意指Fly In Fly Out，工作者須「飛進飛出」的工作模式。 Ceci表示︰「我們的工時少了一半，但人工卻差不多一樣」，「我們都愛旅行，最近去過泰國及峇里，目前已在計劃聖誕之旅了」。她大讚Mulla Mulla的礦區營地，是他們任職過約10個營地之中的最優秀的。