筍工｜夫婦做廚年薪百萬 包食宿落bar豪嘆 返兩周放一周

意大利一對夫婦任職廚師,二十多歲便年薪近百萬港元,而且份工包食包住,包免費落酒吧暢飲,還有免費健身室、哥爾夫球、大泳池等任玩任用。

27歲的Chris及25歲的Ceci的其中一個工作場所,被稱為「地球最佳辦公室」(the best office on the planet),該處有奧運標準的泳池、酒吧、3層高的咖啡室、虛擬高爾夫球場、圖書館、網球場、籃球場、足球場、壁球室及按摩椅等,統統都免費使用。

Chris和Ceci過去在澳洲珀斯工作,分別任職廚師及烘焙師,時薪16及14鎊,二人加起來年薪約5.5萬鎊(約55.3萬港元),二人過去兩年在澳洲多個礦場營地工作,加起來的年薪亦有10.4萬鎊(約104萬港元),重要的是,二人的工時減少了一半。