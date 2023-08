網上熱話｜古董咪亂買？一幅女孩古董畫 賣出兩次均被退回 店方坦承︰可能有嘢

靈異事件|網民︰女孩雙眼「有啲嘢」籲快燒掉畫作

至上月底,當地作家Juliet Brando稱其朋友Zoe買了該畫,並有照片可見店方在畫上貼上「已售」字條,亦有照片可見該畫被放在車上帶走。

沒料一個月後,該畫再次在店裡出現,除了標示20英鎊的售價外,亦附上紙條寫上「她回來了!!!賣出兩次被退回兩次!你夠勇敢(帶它回家)嗎?」(She'sBack!!! Sold twice and Returned twice! Are you Brave enough???)字句。網民對事件好奇不已,有人問Juliet她的朋友Zoe發生甚麼事,她聲稱聯絡不上Zoe。

有細膽網民表示︰「我覺得我不應該望向該畫」、「我自問不夠勇敢」、「無論如何,千萬不要把它帶進屋裡」,有人認為女孩雙眼「有啲嘢」,直呼應快點把畫燒掉。但亦有人笑言店方聰明「是精明的市場策略啊」、「這只是一種聰明手段,去推銷一幅水平一般、無人有興趣的畫作吧」,也有人質疑該畫其實是否不止一幅。