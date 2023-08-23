網上熱話｜古董咪亂買？一幅女孩古董畫 賣出兩次均被退回 店方坦承︰可能有嘢

有勇士日前不信邪買入該畫後，沒多久便退貨，而據報這並非首次有人退回該畫，而已經是第二次。店方目前再次出售該畫，並寫了一句「她回來了！！！賣出兩次被退回兩次！你夠勇敢(帶它回家)嗎？」該畫是一幅典型的肖像畫，畫的是一名女孩，可見稍微側身的女孩，以堅定冷酷的眼神望向畫家或鏡頭方向，與身上的粉色衣服及柔和的用色稍為有點衝突，但不致於奇怪。據報慈善商店在第一次有人賣了該畫作後退回，在畫上貼了小字條，寫著「可能已受詛咒？」(Possibly Cursed?)

有人認為年代愈久遠的物品，總有一陣令人著迷的味道。近日英國某慈善商店的一幅古董畫，確實「迷倒」無數網民，原因是店方承言該畫「可能被詛咒」。

靈異事件｜網民︰女孩雙眼「有啲嘢」籲快燒掉畫作

至上月底，當地作家Juliet Brando稱其朋友Zoe買了該畫，並有照片可見店方在畫上貼上「已售」字條，亦有照片可見該畫被放在車上帶走。

沒料一個月後，該畫再次在店裡出現，除了標示20英鎊的售價外，亦附上紙條寫上「她回來了！！！賣出兩次被退回兩次！你夠勇敢(帶它回家)嗎？」(She'ｓBack!!! Sold twice and Returned twice! Are you Brave enough???)字句。網民對事件好奇不已，有人問Juliet她的朋友Zoe發生甚麼事，她聲稱聯絡不上Zoe。

有細膽網民表示︰「我覺得我不應該望向該畫」、「我自問不夠勇敢」、「無論如何，千萬不要把它帶進屋裡」，有人認為女孩雙眼「有啲嘢」，直呼應快點把畫燒掉。但亦有人笑言店方聰明「是精明的市場策略啊」、「這只是一種聰明手段，去推銷一幅水平一般、無人有興趣的畫作吧」，也有人質疑該畫其實是否不止一幅。