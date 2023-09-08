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國際
2023-09-08 11:45:29

緬甸記者報道颶風災情期間被捕　煽動叛亂等罪成判囚20年

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緬甸記者賽佐泰克（Sai Zaw Thaike）因報導颶風災情，遭逮捕判刑20年。（圖／美聯社）

記者陳怡伶／綜合報道

緬甸一名記者賽佐泰克（Sai Zaw Thaike）5月在拍攝摩卡颶風（Mocha）侵襲後的景象時，遭到軍政府逮捕。他6日被判處20年監禁和勞改，是緬甸軍政府2021年發動政變以來刑期最長的記者。

《美聯社》報道，40歲的賽佐泰克是獨立媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）的攝影記者，他5月23日前往若開邦實兌（Sittwe）報道颶風災情時被捕。摩卡颶風5月中旬在實兌登陸，引發山洪與停電，逾18萬建築物被毀，至少148人喪命。

颶風致至少148人喪命

賽佐泰克遭到逮捕後被監禁在仰光、專門關押政治犯的永盛監獄（Insein Prison），不允許家人探視，無法找律師辯護。他被控多項罪名，包含煽動叛亂、散布假消息、煽動軍公教人員反叛政府、網絡誹謗等。法官6日在監獄開庭，判處其20年刑期與勞改。

賽佐泰克所屬的《今日緬甸》主編瑞溫（Swe Win）表示，對他的判刑表明，在軍政府的統治下，新聞自由已被徹底剝奪，緬甸的獨立記者必須為其工作付出高昂代價。並表示無法確認對賽佐泰克的定罪涵蓋了哪些指控。

政變以來156名記者被捕

賽伊是《今日緬甸》第2位被捕的記者，早前另一名記者2月報道仰光的抗議活動被捕，6月底被特赦獲釋。

軍政府2021年發動政變1個月後，突襲《今日緬甸》的辦公室，封鎖主編瑞溫與部分職員的住家，他們被迫逃亡到國外。瑞溫表示：「雖然面臨嚴峻挑戰，我們提供新聞和資訊的承諾不會動搖」。

當地監測組織「被拘記者資訊」（Detained Journalists Information）稱，自政變以來，至少13家媒體被吊銷執照，156名記者被捕，其中約50人目前仍被關押，其中有將近半數的人被判刑。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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