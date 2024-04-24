罕見病全球僅20例 體內識「釀酒」男子醉駕脫罪

酒後駕駛害人不淺，比利時一名男子吹氣測試不及格，日前卻獲法院「放生」，撤銷控罪。原因是他罹患非常罕見的「自動釀酒綜合症」(auto-brewery syndrome、ABS)，為一種身體會自動產生酒精的罕見疾病，全球只得20例。

該名40歲男子於2022年4月駕車被警方截查時，因無法通過酒精測試而被檢控。呼氣測試揭示他每公升呼氣中有0.91毫克酒精，超過法定的0.22毫克，但他堅稱駕駛前並無飲酒。辯護律師指，當事人雖然在啤酒廠工作，但只是「不幸的巧合」，強調他當日根本滴酒未沾。被告在被檢控後一個月，曾再接受呼氣測試，結果為每公升呼氣有0.71毫克酒精，仍然超標。