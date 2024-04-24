罕見病全球僅20例 體內識「釀酒」男子醉駕脫罪

酒後駕駛害人不淺，比利時一名男子吹氣測試不及格，日前卻獲法院「放生」，撤銷控罪。原因是他罹患非常罕見的「自動釀酒綜合症」(auto-brewery syndrome、ABS)，為一種身體會自動產生酒精的罕見疾病，全球只得20例。
該名40歲男子於2022年4月駕車被警方截查時，因無法通過酒精測試而被檢控。呼氣測試揭示他每公升呼氣中有0.91毫克酒精，超過法定的0.22毫克，但他堅稱駕駛前並無飲酒。辯護律師指，當事人雖然在啤酒廠工作，但只是「不幸的巧合」，強調他當日根本滴酒未沾。被告在被檢控後一個月，曾再接受呼氣測試，結果為每公升呼氣有0.71毫克酒精，仍然超標。
曾因「醉駕」判罰款停牌
3名醫生獨立檢查後，證實被告患有自動釀酒綜合症，布魯日法院周一決定撤銷控罪。據報事主於2019年亦曾因駕駛時體內酒精超標，而被判罰款及停牌，但他一直不知自己患有該病。
該病於1970年代首次在日本發現，至今全球只有約20宗。比利時聖盧卡斯醫院臨床生物學家佛洛琳(Lisa Florin)解釋，患者體內產生的酒精，與一般人所喝的酒類飲品中的酒精相同，患者通常感覺不到酒精的影響，卻可能無法通過酒精測試。患者也有機會出現「醉酒」現象，如言語不清、跌倒、失去對身體的控制、頭暈和打嗝等。
患者胃部發酵碳水化合物時產生乙醇
自動釀酒綜合症又名腸道發酵綜合症，患者胃部存在異常高濃度的酵母，當進食後，酵母會把碳水化合物發酵，並產生乙醇，令血液內酒精濃度增加。今次案件的事主並無出現醉酒情況，他已決定減少進食碳水化合物，以避免身體「釀造」太多酒精。