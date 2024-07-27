罕見！印度婦生下「2張臉4隻手臂」嬰兒　僅存活5小時就夭折 (有片)

據英國《每日郵報》當地時間23日報導，近日，在印度北方邦的一個小村莊中，一名嬰兒出生時擁有4隻胳膊、4條腿和2張臉，這一罕見的現象震驚了整個社區。

據報道，嬰兒的母親拉瑪•德維(Rama Devi)現年38歲，在出現分娩陣痛後被緊急送往一家鄉村醫院。然而，當嬰兒出生時，所有在場的人都被震驚了，因為新生兒與一個未完全發育的身體連結在一起。不過，寶寶出生後無法自行吃奶，22日上午10時、僅出生約5個小時，就不幸夭折，目前無法判斷原因。

據報道，全世界每100萬個兒童之中，就有2人出生時會患上雙面畸胎(diprosopus)，這是一種罕見形式的連體嬰，患者臉部的全部或者部分重複，但臉部和大腦通常連接到同一個腦幹。整體而言，每5萬至20萬個順利出生的嬰兒之中，就會有一個連體嬰。

醫師：印度偏鄉女性接受產前檢查難

美國杜克大學(Duke University)神經外科、脊椎外科的醫師和教授戈特弗里德(Oren Gottfried)曾在2023年稱，雖然雙面畸胎是一種極為罕見的先天性疾病，但可以透過高超的手術來矯正。不過，在印度落後的偏鄉，當地女性很難有機會接受產前檢查，當事人德維亦是直到生下嬰兒才得知自己懷的是雙面畸胎。