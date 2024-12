美國保險指南網發布10大「最危險」聖誕洗腦神曲　影響心理和心血管助長危險駕駛

聖誕腳步近,歌單換上應景歌曲了嗎?有美國保險指南網站引述一份中國研究指出,每分鐘節拍數(BPM)超過120的歌曲,可能造成危險駕駛,並發佈10大「最危險」聖誕洗腦神曲,包括經典《Santa Claus Is Coming To Town》。

華南理工大學:歌曲每分鐘節拍數超過120會影響心理和心血管 據《紐約郵報》引用保險指南網站Insuranceopedia消息,稱中國華南理工大學日前發佈一份研究報告指出,歌曲每分鐘節拍數(BPM)超過120,會影響心理和心血管,助長危險駕駛習慣。 在開車時絕對不應該聽的「最危險」10大聖誕歌曲中,吉恩·奧特里(Gene Autry)1950年錄製的《Frosty The Snowman》位居榜首,其BPM高達足以「讓人抓狂的172」。 其次,是流行音樂天后瑪麗亞·凱莉(Mariah Carey)的《All I Want For Christmas Is You》,這首經過精心修飾的歌曲, BPM 高達 150,能夠使人神經緊張。 其他「危險」洗腦聖誕歌曲,包括何塞·費利西亞諾(Jose Feliciano)《Feliz Navidad》,以及《Santa Claus Is Comin' to Town》,這首歌自1934 年首次登上流行排行榜以來,顯然「一直在高速公路上製造危險狀況」。 Insuranceopedia執行長庫普蘭(Max Coupland)解釋,「隨著假期的臨近,認識到音樂如何影響我們的駕駛習慣非常重要。雖然節日歌曲帶來歡樂,但一些精力充沛或分散注意力的歌曲,可能會影響我們對道路的注意力」。

Insuranceopedia列出10大最危險聖誕歌曲如下:

1. Frosty The Snowman

2. All I Want For Christmas Is You

3.Feliz Navidad

4. Santa Claus Is Comin' To Town

5. Happy Xmas (War Is Over)

6. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!



7. Rudolph The Red-Nosed Reindeer

8. I Wish It Could Be Christmas Every Day

9. Have Yourself A Merry Little Christmas

10. I Saw Mommy Kissing Santa Claus