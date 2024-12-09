美國保險指南網發布10大「最危險」聖誕洗腦神曲　影響心理和心血管助長危險駕駛

聖誕腳步近，歌單換上應景歌曲了嗎？有美國保險指南網站引述一份中國研究指出，每分鐘節拍數（BPM）超過120的歌曲，可能造成危險駕駛，並發佈10大「最危險」聖誕洗腦神曲，包括經典《Santa Claus Is Coming To Town》。

華南理工大學：歌曲每分鐘節拍數超過120會影響心理和心血管

據《紐約郵報》引用保險指南網站Insuranceopedia消息，稱中國華南理工大學日前發佈一份研究報告指出，歌曲每分鐘節拍數（BPM）超過120，會影響心理和心血管，助長危險駕駛習慣。

在開車時絕對不應該聽的「最危險」10大聖誕歌曲中，吉恩·奧特里（Gene Autry）1950年錄製的《Frosty The Snowman》位居榜首，其BPM高達足以「讓人抓狂的172」。

其次，是流行音樂天后瑪麗亞·凱莉（Mariah Carey）的《All I Want For Christmas Is You》，這首經過精心修飾的歌曲， BPM 高達 150，能夠使人神經緊張。

其他「危險」洗腦聖誕歌曲，包括何塞·費利西亞諾（Jose Feliciano）《Feliz Navidad》，以及《Santa Claus Is Comin' to Town》，這首歌自1934 年首次登上流行排行榜以來，顯然「一直在高速公路上製造危險狀況」。

Insuranceopedia執行長庫普蘭（Max Coupland）解釋，「隨著假期的臨近，認識到音樂如何影響我們的駕駛習慣非常重要。雖然節日歌曲帶來歡樂，但一些精力充沛或分散注意力的歌曲，可能會影響我們對道路的注意力」。