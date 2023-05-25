美國大選｜德桑蒂斯宣布競逐共和黨總統提名(有片)

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)正式宣布參加明年的總統選舉，爭取共和黨提名，競逐明年總統大選。德桑蒂斯在社交網站發布短片，啟動他的競選活動，他誓言，要帶領美國人進入一個成功的新時代，並為美國民眾的自由而戰，領導偉大美國重臨。
德桑蒂斯在宣布參選決定前，已經向聯邦選舉委員會遞交有關參選的文件。他在參選影片中提到邊境、罪案、民生等問題，說現任總統無法解決問題，認為佛羅里達州的成功，證明能夠亦必須振興美國，他決定競選總統，領導偉大美國重臨。
德桑蒂斯：政府不是建立個人品牌的地方
德桑蒂斯在發布參選影片後，在Twitter語音平台直播與Tesla和Twitter行政總裁馬斯克對話，但因技術問題，大量用戶未能成功進入平台收聽，直播延遲近半小時開始。德桑蒂斯未有直接談及黨內勁敵、前總統特朗普，但表示已準備好在選戰戰鬥，他又指，政府不是娛樂的地方，亦非建立個人品牌的地方。
44歲的德桑蒂斯去年以壓倒性優勢，成功連任佛羅里達州州長，被視為前總統特朗普競逐共和黨總統候選人提名的最大對手。根據最新民調，特朗普在角逐共和黨美國總統候選人提名處於領先，德桑蒂斯排第二。
I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg— Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023