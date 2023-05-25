美國大選｜德桑蒂斯宣布競逐共和黨總統提名(有片)

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)正式宣布參加明年的總統選舉，爭取共和黨提名，競逐明年總統大選。德桑蒂斯在社交網站發布短片，啟動他的競選活動，他誓言，要帶領美國人進入一個成功的新時代，並為美國民眾的自由而戰，領導偉大美國重臨。

德桑蒂斯在宣布參選決定前，已經向聯邦選舉委員會遞交有關參選的文件。他在參選影片中提到邊境、罪案、民生等問題，說現任總統無法解決問題，認為佛羅里達州的成功，證明能夠亦必須振興美國，他決定競選總統，領導偉大美國重臨。