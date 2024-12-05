美國富豪艾薩克曼獲特朗普提名執掌NASA 領導史上首次民間太空漫步

美國候任總統特朗普周三(4日)提名億萬富豪艾薩克曼(Jared Isaacman)擔任太空總署(NASA)署長。艾薩克曼與在特朗普新政府擔任要職的科技富豪馬斯克是密切的商業合作夥伴，曾領導史上首次民間太空漫步任務。
特朗普：艾薩克曼將為NASA未來突破性成就鋪路
特朗普在其社交平台Truth Social發文表示：「我很高興提名艾薩克曼擔任太空總署署長。他是一名成就卓越的商業領袖、慈善家、飛行員和太空人。」
特朗普指，艾薩克曼「將推動太空總署執行具發現性和鼓舞人心的使命，為太空科學、科技和探索領域的突破性成就鋪路」。
艾薩克曼曾與SpaceX合作
艾薩克曼現年41歲，是電子支付公司Shift4 Payments創辦人兼行政總裁。他與馬斯克是密切合作夥伴，曾與馬斯克旗下美國太空探索科技公司SpaceX合作。
SpaceX北極星黎明太空任務
今年9月，艾薩克曼領導執行SpaceX的「北極星黎明」(Polaris Dawn)太空任務，與另外3名隊員乘坐太空船「Crew Dragon」飛抵離地球表面約700公里的太空，並出艙完成史上首次民間太空漫步。
艾薩克曼的任命若獲得國會通過，他將負責監管太空總署的「阿提米絲」(Artemis)重返月球計劃，把人類重新送上月球，而預算約250億美元(約1,945.5億港元)。
或被質疑與馬斯克存利益衝突
然而，由於艾薩克曼與馬斯克有廣泛財務關係，可能引發潛在利益衝突的質疑。馬斯克是特朗普的親密盟友，已獲任命執掌政府諮詢機構「政府效率部」(DOGE)。