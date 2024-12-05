美國富豪艾薩克曼獲特朗普提名執掌NASA 領導史上首次民間太空漫步

美國候任總統特朗普周三(4日)提名億萬富豪艾薩克曼(Jared Isaacman)擔任太空總署(NASA)署長。艾薩克曼與在特朗普新政府擔任要職的科技富豪馬斯克是密切的商業合作夥伴，曾領導史上首次民間太空漫步任務。

特朗普：艾薩克曼將為NASA未來突破性成就鋪路

特朗普在其社交平台Truth Social發文表示：「我很高興提名艾薩克曼擔任太空總署署長。他是一名成就卓越的商業領袖、慈善家、飛行員和太空人。」

特朗普指，艾薩克曼「將推動太空總署執行具發現性和鼓舞人心的使命，為太空科學、科技和探索領域的突破性成就鋪路」。