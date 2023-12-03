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國際
2023-12-03 10:45:33

美國最高法院首位女性大法官奧康納去世　享耆壽93歲

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美國最高法院首位女性大法官奧康納去世　享耆壽93歲

美國最高法院首位女性大法官奧康納（Sandra Day O'Connor），1日因失智症和呼吸系統疾病相關併發症，在亞利桑那州鳳凰城去世，享耆壽93歲。

1981年獲時任總統列根提名

奧康納1930年出生於德州，並在亞利桑那州的一處牧場生活成長，奧康納天資聰穎，16歲時就進入史丹福大學主修經濟學，不過隨後她發現自己對於法律更感興趣，在22歲時，奧康納以文學和法學雙學位的文憑，自史丹福大學畢業。

在進入最高法院前，奧康納曾當過律師、參議員、檢察長以及高等法院法官，1981年，時任總統列根提名奧康納擔任最高法院法官，並得到參議院的一致認可。

奧康納獲奧巴馬授予總統自由勳章。（圖／美聯社）

2005年7月1日，奧康納宣布退休，專心照顧罹患阿茲海默症多年的丈夫，不過出人意料的是，奧康納的丈夫在2007年，和安養中心另一名女病患相戀，得知此事的奧康納非但沒有生氣，反而高興地認為丈夫因為婚外情，情緒有所改善。

被認為是溫和保守派

2018年，奧康納發表聲明，提到自己罹患失智症，可能是阿茲海默症初期，一直到離世前，奧康納未再出席過公開活動。

奧康納在擔任最高法院大法官期間，被認為是溫和的保守派，她一直堅持女性應擁有墮胎權，曾被多家刊物列入全世界最有權威的女性排行榜，還獲得時任總統奧巴馬授予總統自由勳章。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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