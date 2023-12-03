美國最高法院首位女性大法官奧康納去世　享耆壽93歲

美國最高法院首位女性大法官奧康納（Sandra Day O'Connor），1日因失智症和呼吸系統疾病相關併發症，在亞利桑那州鳳凰城去世，享耆壽93歲。

1981年獲時任總統列根提名

奧康納1930年出生於德州，並在亞利桑那州的一處牧場生活成長，奧康納天資聰穎，16歲時就進入史丹福大學主修經濟學，不過隨後她發現自己對於法律更感興趣，在22歲時，奧康納以文學和法學雙學位的文憑，自史丹福大學畢業。

在進入最高法院前，奧康納曾當過律師、參議員、檢察長以及高等法院法官，1981年，時任總統列根提名奧康納擔任最高法院法官，並得到參議院的一致認可。