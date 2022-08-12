美國男子持槍企圖闖FBI大樓　與警駁火遭擊斃

美國一名男子持槍企圖闖入聯邦調查局(FBI)位於俄亥俄州辛辛那提巿(Cincinnati)的辦事處，逃走時與執法人員駁火，最終被警方擊斃。大批警員封鎖大樓附近調查。

事發在當地星期四(11日)早上9時許。報道指，穿上灰色上衣及避彈衣的疑犯，手持AR-15步槍，企圖闖入聯邦調查局大樓訪客安檢區，但不成功，駕車逃走時遇到聯邦調查局人員，在車內向追捕的警員開槍。他其後停車與警員對峙及駁火，到下午約3時被警方擊斃。 警方表示，警方曾企圖與疑犯交涉，但對方不肯投降，並朝員警舉起武器，警方遂對男子開槍，男子當場傷重不治。 有報道引述執法人員指，疑犯為42歲男子Ricky Shiffer，他在去年1月前總統特朗普支持者衝擊國會時可能在現場。有傳媒發布可能是Ricky Shiffer於當日在現場相片。

有傳媒發布可能是Ricky Shiffer於當日在現場相片。(Twitter)

曾有人網上留言恐嚇 FBI

特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園(Mar-A-Lago)星期一被搜查後，在網上留言恐嚇聯邦調查局及司法部人員，但無直接跡象表明兩起事件互有關連。

聯邦調查局局長克里斯托弗雷(Christopher Wray)發表聲明，譴責事件侵蝕和不尊重法治，損害聯邦調查人員的尊嚴。局方同時提醒人員避開示威者，以及不要在聯邦調查局範圍外顯示工作證。



