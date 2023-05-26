美國男被判謀殺未遂罪成坐冤獄33年　「每天關在牢房哭着求救」

在無罪獲釋後，索爾達納與地方檢察官加斯科恩（George Gascón）一起出席了記者會，他表示這是一場漫長的戰鬥，「每天醒來都知道你是無辜的，而卻被關在牢房裏，哭着求救。」

索爾達納在槍擊事件發生時才22歲，是一名全職建築工人。他遭指控在洛杉磯東部的鮑德溫公園 (Baldwin Park) 開槍射擊一輛載有6名青少年的汽車，被判六項謀殺未遂罪和一項向被佔用的車輛開槍的罪名，共45年的刑期，隨後被關在州監獄中服刑。

2017年早有無罪證據但被壓下

加斯科恩則表示，2017年的一場假釋聽證會上，另一名被定罪的襲擊者告訴當局，索爾達納「沒有以任何方式參與槍擊事件，而且事件發生時也不在場」，然而當時在場的一名前副地方檢察官並沒有依照要求，與索爾達納及其律師分享這項訊息，直到今年2月份時他們獲悉這件事才又重啟調查，還索爾達納一個清白。但也因為這樣，害得索爾達納在牢裡多待了六年。

加斯科恩沒有透露案件的其他細節，但他向索爾達納及其家人道歉：「我知道這無法彌補你在監獄中忍受的幾十年，但我希望我們的道歉能在你開始新生活時給你帶來些許安慰。」

他更補充說，這宗悲劇的不幸之處不僅是因為將無辜的人們關進監獄，更可能導致真正的兇手仍然逍遙法外犯下其他罪行。

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