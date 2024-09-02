Fresh Grad見工要著西裝？解開4大面試疑惑 畢業生最怕這些問題！

每年都有數以萬計大學生投身職場，但不是每位都能找到理想工作。面對大大小小的面試，大家心底總有無數疑慮，今次就和大家講講比較常見的各種困惑和應對方法。
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1. 一定要穿著全套西裝嗎？
很多畢業生都會選擇穿上全套黑西裝襯白裇衫，這個配襯雖然絕對安全，但過於保守，加上若剪裁不合身，過於寛鬆會予人感覺不夠幹練，太緊身又顯得「MK」浮躁。因此大家可根據行業及企業文化，作出相應調整。
政府部門、金融、法律等講求嚴肅、高度專業性的行業，應穿上全套合身西裝，剪裁得宜令第一印象精神炯炯，顏色上選擇深藍、深灰，帶出沉著冷靜氣質，又比黑色更富活力。
廣告、行銷、公關等較著重創意的行業，可選擇Business Casual風格，不需全套完整西裝，但避開短褲、牛仔褲、球鞋。顏色上可選擇卡其、淺灰、藍色等較明亮色系，甚至帶有低調簡約的直條、格紋圖案也可。
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2. 最怕被問什麼問題？
「你認為自己有什麼缺點」、「身邊的人怎樣形容你」？如果面試問及行業知識或專業技能，多加努力學習總會答得不俗；若是問到上述這些涉及主觀看法的，多少會覺得忐忑不安，究竟應誠實說出自己缺點，還是自誇自讚？首先我們要了解面試官提出這些問題時，他們想真正獲得的資訊是什麼。
例如問及缺點時，面試官是要確定對方是否對自己有清楚認知，有沒有主動改善及追求成長的思維，以及該缺點是否其他方面的能力足以抵過，或者將來對工作表現影響甚微。因此，回答此問題時可選擇與工作性質關連不大的缺點，例如會計等要求嚴謹程序的職業可以回答「不夠創意」，同時謹記表明自己會如何解決缺點所帶來的問題，或者最後將缺點反轉變優點，例如：「我雖然缺乏創意，但因此不怕處理會計工作中的繁複程序，能更有耐性認真地完成這些在他人眼中可能覺得非常沉悶的內容。」
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3. 資料搜集要有幾深入？
大家面試前都會搜集企業相關資訊，在其官方網頁及社交媒體上，我們能夠以客戶角度了解一間企業，獲得該企業過去及當下的業務資訊，這是大部分面試者都會做到的程度，但不足以突圍而出。
若企業屬於上市公司，可以閱讀該企業及其主要競爭對手，在過去三年的年報及股價走勢，使我們對於企業將來的發展方向及行業潛力、過去重大決策及其成效有一定了解。一來可以在面試時顯示熱誠，二來與面試官討論該職位及部門在數年內的發展空間，可更全面衡量一家企業是否符合自身的職涯規劃目標。
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4. 最後一定要問問題嗎？
提問問題這個環節，可能是逆轉整場面試結果的關鍵。問得好，能夠重新把握機會表達自己未展現出來的優勢；問得差，可能會令之前的回答都功虧一簣；但如果不問問題，多少會顯得自己對該職位不感興趣，缺乏熱誠，令HR質疑即使給予offer，對方又會否做得長久呢？因此要事先準備適當的問題，令面試最後環節加分。
提問的類型可以圍繞企業文化、職業發展及部門狀況，例如同事間的工作風氣、評估工作表現的KPI、職位在部門中的定位。如果面試前得悉面試官是部門主管，更可透過了解對方的LinkedIn，詢問其對行業及職涯發展的經驗。