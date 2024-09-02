Fresh Grad見工要著西裝？解開4大面試疑惑 畢業生最怕這些問題！

每年都有數以萬計大學生投身職場，但不是每位都能找到理想工作。面對大大小小的面試，大家心底總有無數疑慮，今次就和大家講講比較常見的各種困惑和應對方法。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供 散水餅｜Intern、試用期派唔派？不歡而散點派法好？