美國老師遭6歲學生槍擊致殘　控副校長獲通報後未及時阻止

美國弗吉尼亞州一名前小學女教師在兩年前遭年僅6歲的學生開槍。她近日出庭作證，激動指控前副校長未能及時採取行動阻止悲劇發生，並要求4,000萬美元（約3.1億港元）的賠償。

「以為我正在前往天堂」

《BBC》報道，女教師茲韋納（Abigail Zwerner）在槍擊案中身受重傷，並接受多次手術。她在這場民事審判中作證稱：「我以為自己快死了，我以為我已經死了，我以為我正在前往天堂或已經在天堂了，但接着一切都變黑了。」

事發於2023年1月，一名6歲學童朝着正在里奇內克小學（Richneck Elementary School）教授一年級的茲韋納開了一槍，子彈穿過這名女教師的手掌並射入胸部。茲韋納憶述，有兩名同事壓着她的傷口，她才意識到自己受傷。她說自己的手至今未完全痊癒，仍無法打開一包薯片或扭開水瓶。