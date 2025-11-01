美國老師遭6歲學生槍擊致殘　控副校長獲通報後未及時阻止

美國弗吉尼亞州一名前小學女教師在兩年前遭年僅6歲的學生開槍。她近日出庭作證，激動指控前副校長未能及時採取行動阻止悲劇發生，並要求4,000萬美元（約3.1億港元）的賠償。
「以為我正在前往天堂」
《BBC》報道，女教師茲韋納（Abigail Zwerner）在槍擊案中身受重傷，並接受多次手術。她在這場民事審判中作證稱：「我以為自己快死了，我以為我已經死了，我以為我正在前往天堂或已經在天堂了，但接着一切都變黑了。」
事發於2023年1月，一名6歲學童朝着正在里奇內克小學（Richneck Elementary School）教授一年級的茲韋納開了一槍，子彈穿過這名女教師的手掌並射入胸部。茲韋納憶述，有兩名同事壓着她的傷口，她才意識到自己受傷。她說自己的手至今未完全痊癒，仍無法打開一包薯片或扭開水瓶。
學生未被指控有不當行為
前副校長派克（Ebony Parker）被指控在槍擊發生前約45分鐘已被警告有關槍枝的事，卻未採取任何行動。但被告的辯護律師主張，派克不可能預知會發生甚麼事：「沒有人能想像一名6歲的一年級學生會帶槍械到小學。」
派克還將面臨刑事審判，她面臨8項重罪指控，罪名是疏忽照顧兒童，若罪名成立最高可判處5年監禁。開槍學生的母親已因兒童疏忽和聯邦武器罪被判處近4年的監禁。該學生未被指控有不當行為，據報目前由親屬照顧，並在另一所學校就讀。
