江旻憓 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
國際
2025-11-03 19:52:32

美國路州13歲少女遭網友誘拐性侵 藏地牢箱中禁錮

分享：
案中被捕的26歲男子克魯米提。(互聯網)

美國路易斯安那州一名13歲少女遭網友誘拐失蹤，警方追查多日，終在1,000多公里外的賓夕法尼亞州匹茲堡市救出少女，當時她被禁錮在住宅地牢一個箱子中，疑遭人多次性侵。

疑犯幫少女找人包養

英國《衛報》、美國CBS等報道，少女住在路易斯安那州貝克市，於10月20日左右失蹤。警方調查發現，她透過社交平台Snapchat認識26歲男子克魯米提(Ki-Shawn Crumity)，對方說可以幫她安排可靠的成年人包養，騙她離家出走。

少女被餵大麻食物 遭多次性侵

警方指，少女隨後乘搭灰狗長途巴士前往1,000多公里外的匹茲堡，被帶往克魯米提的住所禁錮，與一名女子及克魯米提共同睡在地牢的床上。禁錮期間，克魯米提給少女吃含有酒精和大麻的食物，並多次性侵她。

10月30日晚，警方特種部隊攻入克魯米提的住所，救出少女。(互聯網) 少女由一名女子陪同，乘灰狗長途巴前往匹茲堡。(互聯網) 案發的匹茲堡社區。(互聯網) 62歲男子史密斯被捕。(互聯網)

警方與FBI聯手跨州追查

警方接到少女失蹤報案後，與聯邦調查局合作，展開跨州調查，先在喬治亞州拘捕62歲男子史密斯(Ronald Smith)，他與64歲男子漢森(Alvin Hanson)涉嫌開車載送少女到喬州，再安排她乘搭長途巴士。途中，少女曾在華盛頓一個車站與一名女子會面，對方表示願意幫助她，陪同她前往匹茲堡。

特警攻入疑犯住所救人

至10月30日晚，警方特種部隊採取行動，攻入克魯米提的住所，在地牢一個覆蓋著床單的箱中救出少女。她隨即被送院，檢方表示在她身上採集到性侵相關證據。少女對警方說，獲救後「在醫院才感到安全」。

克魯米提已被控販賣人口、性侵、與未成年人士非法接觸等多項重罪，不准保釋。另外，史密斯和漢森被控誘拐以及引誘未成年人士等罪名。警方指，案件仍在調查中，不排除會有更多人被起訴。

