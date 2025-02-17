美國佛羅里達州的一家成人內容製作公司「Bop House」一經推出便爆紅，8名風格各異的美女在一棟三層豪宅製作線上成人內容，僅今年1月就賺進近1500萬美元（約1.16億港元），被稱為「花花公子Z世代版本」。

「Bop House」每月租金高達58萬港元

據《紐約郵報》（New York Post）15日報道，「Bop House」是一棟有著3層樓、6間臥室和5間浴室的豪宅，面積達8,890平方英尺（約250坪），每月租金高達7.5萬美元（約58萬港元），但女孩們獲得的豐厚收入足夠支付房租。據悉，僅今年1月，該女團就賺進近 1500萬美元（約1.16億港元）。