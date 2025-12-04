美國ByHeart配方奶粉受污染　迄今近40名嬰兒染肉毒桿菌

美國聯邦衛生官員表示，近40名嬰兒因飲用遭污染的配方奶粉而感染肉毒桿菌。美國食品藥物管理局（FDA）3日通報，自8月以來，18個州共有39宗確診或疑似病例，患者均曾飲用「ByHeart」配方奶粉，最近一宗病例發生於11月19日。這波疫情於11月8日公布，目前尚未傳出死亡案例。
症狀可長達30天才出現
《美聯社》4日報道，總部位於紐約的有機嬰兒配方奶粉製造商ByHeart已於11月11日召回在美國販售的所有產品。該公司約佔美國嬰兒配方奶粉市場1%，每月銷售約20萬罐產品。儘管召回行動持續進行，FDA通報，部分ByHeart產品仍在沃爾瑪、目標百貨（Target）、克羅格（Kroger）、Acme和Shaw's等商店架上販售。
FDA指出，受影響的嬰兒年齡約2周至9個月，所有患者在飲用ByHeart奶粉後均已住院治療。醫學專家表示，嬰兒肉毒桿菌症狀可能需要長達30天才會出現。
可導致嚴重疾病及癱瘓
加州官員先前證實，從餵食患病嬰兒的開罐ByHeart配方奶粉樣本中，檢測出可能導致疾病的細菌類型，該公司也表示實驗室檢測證實部分樣本遭該細菌污染。多個嬰兒家庭已對該公司提出訴訟，要求賠償醫療費用、精神痛苦及其他損害。
根據美國疾病管制與預防中心最新紀錄，截至9月20日，美國已通報133宗病例，去年全年則通報145宗。嬰兒肉毒桿菌感染通常每年影響不到200名美國嬰兒。這種感染由在大腸產生毒素的細菌引起，該細菌透過環境中的頑強孢子傳播，可能導致嚴重疾病，包括癱瘓。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章