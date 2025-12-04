美國ByHeart配方奶粉受污染　迄今近40名嬰兒染肉毒桿菌

美國聯邦衛生官員表示，近40名嬰兒因飲用遭污染的配方奶粉而感染肉毒桿菌。美國食品藥物管理局（FDA）3日通報，自8月以來，18個州共有39宗確診或疑似病例，患者均曾飲用「ByHeart」配方奶粉，最近一宗病例發生於11月19日。這波疫情於11月8日公布，目前尚未傳出死亡案例。

症狀可長達30天才出現

《美聯社》4日報道，總部位於紐約的有機嬰兒配方奶粉製造商ByHeart已於11月11日召回在美國販售的所有產品。該公司約佔美國嬰兒配方奶粉市場1%，每月銷售約20萬罐產品。儘管召回行動持續進行，FDA通報，部分ByHeart產品仍在沃爾瑪、目標百貨（Target）、克羅格（Kroger）、Acme和Shaw's等商店架上販售。