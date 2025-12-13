美國FDA傳新冠疫苗加致死警告　外間專家質疑欠數據支持

美國食品藥物管理局（FDA）計劃對新冠疫苗加註「黑框警告」，這是該機構最嚴重的警示標籤，用於提醒可能導致死亡或危及生命的風險。此消息由兩名知情人士透露，多位外部專家表示，這項決定缺乏科學依據，令人震驚。 《CNN》12日報道，根據匿名消息來源，這項計劃由FDA首席醫學科學官兼生物製劑評估研究中心主任普拉薩德（Vinay Prasad）主導。黑框警告通常出現在藥品處方資訊頂端，用於標示嚴重風險，例如鴉片類藥物的成癮與致死風險，或痤瘡藥物異維A酸在孕期使用可能導致畸胎的警告。

美國衛生及公共服務部（HHS）發言人尼克森（Andrew Nixon）12日表示，除非FDA正式宣布，任何關於該機構將採取何種行動的說法都只是猜測。目前尚不清楚警告是否僅針對mRNA疫苗或涵蓋所有新冠疫苗，也不確定適用年齡範圍，預計年底前公布。 至少10名兒童接種後死亡 普拉薩德在11月下旬向生物製劑評估研究中心員工發出備忘錄，聲稱該機構生物統計與藥物警戒辦公室發現，至少10名兒童在接種新冠疫苗後死亡，且死因與疫苗有關。他承諾將採取「迅速行動」，但未提供更多細節。

輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）兩家藥廠9月曾發表聲明，強調其新冠疫苗的安全性受到FDA及全球90多國監管機構嚴格監測，分發超過10億劑後，監測系統並未發現任何針對兒童或孕婦的新安全疑慮。莫德納12日再次引用該聲明回應，輝瑞則拒絕進一步評論。 研究顯示，新冠疫苗在使用第一年避免了全球近2,000萬人死亡。美國疾病管制與預防中心（CDC）12日發布報告指出，接種2024至2025年度更新疫苗的兒童，因新冠病毒前往急診或緊急照護的風險大幅降低，9個月至4歲健康兒童的保護效力約76%，5至17歲兒童約56%。

擔憂決策過程缺乏透明度 哈佛大學藥物監管、治療與法律計劃主持人凱瑟海姆（Aaron Kesselheim）表示，黑框警告通常由製造商或FDA發起，但該機構一般會先公開通知正在調查安全問題，並可能召集獨立專家組成的諮詢委員會公開審查數據。他指出，這次似乎都沒有進行這些步驟，令人擔憂決策過程缺乏透明度。 《疫苗》期刊共同主編拉斯穆森（Angela Rasmussen）認為，從科學角度來看，加註黑框警告毫無意義，因為外界尚未看到任何相關數據。她指出，普拉薩德及其他政府官員長期反對新冠疫苗的立場有據可查，目前的作為顯示他們試圖製造證據來合理化這項決定。