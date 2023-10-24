美國YouTuber發片教「免費」遊日本　網民：這麼多證據還不抓人？(有片)

日本的遊客數字，在開關後加上日圓貶值而大幅回升，因而帶來的問題亦頻生。繼有美國YouTuber到日本挑釁滋事後，近期再有一位美國的YouTuber在網上稱要「免費」橫越日本，而飽受批評。原因是他不單坐「霸王車」被警察扣留，之後還不悔改再坐「霸王新幹線」，最終他掙脫車站職員逃走，引起大量日本網民的不滿，雖然YouTuber為事件道歉，但日本人表明不歡迎他回來。

一名報稱塞浦路斯人的美國YouTuber「Fidias」，他在YouTube有238萬的追隨者，日前他發布影片，表示要與另外兩名YouTuber挑戰在不花一毫之下從長崎前往青森，並表示勝出者可以獲得1萬美元的獎金。在影片之初，他先在長崎的巴士站，向路人索取金錢，然而因為不足車資，巴士司機報警，被警方扣留了5個小時。

可是Fidias沒有汲取到教訓，這次更大膽到去坐新幹線，他偷偷登上新幹線的列車之後，還故意走入廁所內意圖避過列車職員檢票。雖然最終還是被職員從廁所內帶出，職員發現其沒有車票後已通知拘捕。不過Fidias卻假裝不適，在蹲下之後就逃跑，更逃往另一個月台乘另一輛列車前往岡山。而影片亦顯示，另一名的YouTuber也有採取同樣方法坐新幹線。 扮酒店住客呃早餐 在去到京都，Fidias更假扮是一間酒店的住客，偽裝獲得酒店的食券在酒店食早餐。他更自豪地說自己沒有被捕，而且成功離開酒店。之後Fidias利用坐便車的方式，最後抵達了青森。然而影片在日本引起批評。