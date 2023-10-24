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國際
2023-10-24 13:45:15

美國YouTuber發片教「免費」遊日本　網民：這麼多證據還不抓人？(有片)

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Fidias的影片與另外兩名YouTuber嘗試在不花一毫下走遍日本引起批評。(影片截圖)

Fidias的影片與另外兩名YouTuber嘗試在不花一毫下走遍日本引起批評。(影片截圖)

日本的遊客數字，在開關後加上日圓貶值而大幅回升，因而帶來的問題亦頻生。繼有美國YouTuber到日本挑釁滋事後，近期再有一位美國的YouTuber在網上稱要「免費」橫越日本，而飽受批評。原因是他不單坐「霸王車」被警察扣留，之後還不悔改再坐「霸王新幹線」，最終他掙脫車站職員逃走，引起大量日本網民的不滿，雖然YouTuber為事件道歉，但日本人表明不歡迎他回來。

 

一名報稱塞浦路斯人的美國YouTuber「Fidias」，他在YouTube有238萬的追隨者，日前他發布影片，表示要與另外兩名YouTuber挑戰在不花一毫之下從長崎前往青森，並表示勝出者可以獲得1萬美元的獎金。在影片之初，他先在長崎的巴士站，向路人索取金錢，然而因為不足車資，巴士司機報警，被警方扣留了5個小時。

 

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幾個YouTuber稱要挑戰不花錢橫越日本。(影片截圖) Fidias在長崎已經因為車資不足被扣留。(影片截圖) 列車職員一度將其捉住。(影片截圖) Fidias將自己鎖在廁所避開檢票。(影片截圖) Fidias偷偷走上新幹線列車。(影片截圖) Fidias在長崎已經因為車資不足被扣留。(影片截圖)

可是Fidias沒有汲取到教訓，這次更大膽到去坐新幹線，他偷偷登上新幹線的列車之後，還故意走入廁所內意圖避過列車職員檢票。雖然最終還是被職員從廁所內帶出，職員發現其沒有車票後已通知拘捕。不過Fidias卻假裝不適，在蹲下之後就逃跑，更逃往另一個月台乘另一輛列車前往岡山。而影片亦顯示，另一名的YouTuber也有採取同樣方法坐新幹線。

扮酒店住客呃早餐

在去到京都，Fidias更假扮是一間酒店的住客，偽裝獲得酒店的食券在酒店食早餐。他更自豪地說自己沒有被捕，而且成功離開酒店。之後Fidias利用坐便車的方式，最後抵達了青森。然而影片在日本引起批評。

Fidias在澀谷街上拍片。(影片截圖) Fidias向路人索取路費。(影片截圖) Fidias假裝酒店住客進入酒店偷食。(影片截圖)

網民憂更多模仿犯出現

Fidias的坐「霸王車」以及在酒店騙飲食的方法，引起網民的非議。有網民指：「留下這麼多證據，還不來拘捕？」有網民更指：「有這麼多證據還不逮捕的話，將來只會有更多模仿犯的出現。」有人更指，不希望Fidias再來日本。有人就指「我不知道是不是騙局，不過我希望能打擊這種外國人。這對於大多數在日本，並習慣這裡生活方式的外國人來說是困擾。」

Fidias雖然之後在社交網站及頻道上道歉，表示讓日本人感到不快並非其目的，又指自己下次會先做點研究，了解當地文化，以避免發生同樣的事情。然而網民就對Fidias的行為仍感到不滿，有人更指出，在日本坐「霸王車」已經是嚴重的刑事罪行。有網民亦把他與早前另一位專在日本滋事的美國YouTuber Johnny Somali比較，不過Johnny Somali目前已被日本警方兩度拘捕。

JR九州下午回應日本媒體，表示已經注意到有關影片，並表示對有關事件感到非常遺憾。JR九州又指，已經向警方尋求協助，調查有關事件。

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