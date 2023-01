美國一名18歲女大學生乘搭巴士時,突然遭人不由分說從後用利刀狂戮頭部,頓時慘叫血流如注。行兇者是一名56歲白人婦人,她傷人後施然下車離開,最終被捕,向警方供稱只因為事主是亞裔而施襲,又說「想炸毀美國的人殺一個少一個」(would be one less person to blow up our country)。女事主送院急救幸無性命之虞。