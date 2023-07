耶倫訪華｜被指充當「白臉」美國財長耶倫能否改善中美關係？

美國財長耶倫(Janet Yellen)今日抵達北京展開4天訪華行程,預期將與國務院副總理何立峰會晤。有分析認為,美國國務卿布林肯數周前訪問中國,與國家主席習近平、中央外事辦主任王毅會晤,談論到台灣和烏克蘭戰爭等棘手議題,被視為「黑臉」;而耶倫的世界觀與部分前美國財長相比較全球化,曾說中美經濟脫鉤對兩國來說均是災難,會導致全球不穩定,她今次訪華被視為擔當「白臉」。雖然如此,但外界對她此行訪華成果並不抱太大期望。

國際貨幣基金組織(IMF)前首席經濟學家羅格夫(Kenneth Rogoff)向英國廣播公司(BBC)稱,「我會說這有點像白臉和黑臉角色,布林肯扮黑臉。」(I would say it's a little bit like good cop, bad cop, Blinken being the bad cop.)而「現在耶倫則是白臉,嘗試(向中方)展示雙方有很多共同之處」。不過,雖然是當白臉,但羅格夫指這並不表示耶倫對北京軟弱,她可能在知識產權法和進入中國市場等議題上向中國官員施壓。