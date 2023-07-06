耶倫訪華｜被指充當「白臉」美國財長耶倫能否改善中美關係？

美國財長耶倫(Janet Yellen)今日抵達北京展開4天訪華行程，預期將與國務院副總理何立峰會晤。有分析認為，美國國務卿布林肯數周前訪問中國，與國家主席習近平、中央外事辦主任王毅會晤，談論到台灣和烏克蘭戰爭等棘手議題，被視為「黑臉」；而耶倫的世界觀與部分前美國財長相比較全球化，曾說中美經濟脫鉤對兩國來說均是災難，會導致全球不穩定，她今次訪華被視為擔當「白臉」。雖然如此，但外界對她此行訪華成果並不抱太大期望。
國際貨幣基金組織(IMF)前首席經濟學家羅格夫(Kenneth Rogoff)向英國廣播公司(BBC)稱，「我會說這有點像白臉和黑臉角色，布林肯扮黑臉。」(I would say it's a little bit like good cop, bad cop, Blinken being the bad cop.)而「現在耶倫則是白臉，嘗試(向中方)展示雙方有很多共同之處」。不過，雖然是當白臉，但羅格夫指這並不表示耶倫對北京軟弱，她可能在知識產權法和進入中國市場等議題上向中國官員施壓。
耶倫訪華｜分析：預期成果不大 耶倫工作非修補中美關係
美國智庫亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute)副所長卡特勒(Wendy Cutler)向BBC表示，對耶倫此行訪華的成果期望並不高，「她的位置不是修補關係，也無權回答中國的撤除出口管制或關稅要求」另有分析家指出，美國高級官員的言詞和到訪反映美國期望與中國建立可行的政治關係，但以牙還牙的政策仍主宰一切。耶倫到北京與中國官員會面，預期會明確表達美國會繼續捍衛人權和國家安全利益，但同時也會強調華府願意在部分議題上與中國合作，例如氣候變化，以及負債嚴重國家所面對的問題。