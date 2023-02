聊天機械人答錯問題 Google母企市值蒸發7800億

近日人工智能聊天機械人隨著ChatGPT而成為熱話之際,Google母公司Alphabet的聊天機械人Bard卻因「答錯問題」,令公司股價一度急挫逾7%,市值蒸發逾1,000億美元(約7,800億港元),事件亦令人質疑Google的技術會落後獲微軟加持、由OpenAI開發的ChatGPT。

Google周一在Twitter發布宣傳影片,示範Bard被問及如何向9歲小孩解釋美國太空總署(NASA)「韋伯太空望遠鏡」(JWST)的最新發現時,Bard交出3個答案,其中一個是「拍攝了首批太陽系以外行星的照片」(took the very first pictures of a planet outside of our own solar system)。