聊天機械人答錯問題 Google母企市值蒸發7800億

近日人工智能聊天機械人隨著ChatGPT而成為熱話之際，Google母公司Alphabet的聊天機械人Bard卻因「答錯問題」，令公司股價一度急挫逾7%，市值蒸發逾1,000億美元(約7,800億港元)，事件亦令人質疑Google的技術會落後獲微軟加持、由OpenAI開發的ChatGPT。 Google周一在Twitter發布宣傳影片，示範Bard被問及如何向9歲小孩解釋美國太空總署(NASA)「韋伯太空望遠鏡」(JWST)的最新發現時，Bard交出3個答案，其中一個是「拍攝了首批太陽系以外行星的照片」(took the very first pictures of a planet outside of our own solar system)。

答錯韋伯太空望遠鏡新發現 然而答案與事實出入。路透社指，根據NASA資料，第一張太陽系以外行星的照片，是由歐洲南方天文台的「甚大望遠鏡」(Very Large Telescope、VLT)於2004年拍攝。 Google發言人回應稱，事件凸顯嚴格測試的重要性，並指公司剛於本周啟動名為Trusted Tester的測試計劃，會結合公司內部測試結果及外界回饋，確保Bard的答案可信及具質素。 負責搜尋業務的Google高層拉加萬(Prabhakar Raghavan)，周三在法國巴黎舉行發布會，示範Bard不同技能，包括可叫Bard列出買電動車的優、缺點，亦可要求它規劃在美國北卡羅來納州旅行的行程。拉加萬還豪言該公司的AI聊天技術的「唯一限制」，「就是你的想像力」。然而在發布會前數小時，Bard卻爆出上述「答錯問題」事件。 拉加萬推介Bard之際，微軟日前剛宣布把ChatCPT技術引入至該公司的新版Bing搜尋引擎和Edge瀏覽器，冀藉此衝擊Google在搜尋市場的領導地位。