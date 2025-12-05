芝士碎疑含金屬　流入美國連鎖超市　緊急回收25萬箱

美國食品藥物管理局（FDA）最新報告揭露，超過25萬箱的袋裝芝士碎可能混入金屬碎片，正在進行大規模的自願性回收。這批受影響的產品主要由大湖（Great Lakes Cheese Co.）生產，並已廣泛流入全美國主要零售點，包括沃爾瑪（Walmart）、Target、Aldi以及H-E-B等大型連鎖超市。由於這些產品多以消費者熟悉的「商店自有品牌」形式販售，而且數量龐大，引發了市場對於食品安全的高度關注。

或原材料被污染

《NBC NEWS》12月4日報道，根據FDA發布的詳細報告指出，這項回收行動最早於10月3日由大湖啟動，並於12月1日被官方正式標註歸類，目前狀態顯示為「正在進行中」。受影響的具體品牌清單包括Target旗下的「Good & Gather」、Aldi超市的「Happy Farms」、沃爾瑪的「Great Value」以及H-E-B超市的「Hill Country」等。報告明確指出，回收的肇因源於「供應商原材料中潛在的金屬碎片」，這意味著生產源頭的污染可能導致最終產品含有異物。