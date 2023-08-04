花250蚊抽中4400萬豪宅　英國婆婆放棄自己享受決定換錢比兒孫(有片)

英國一名74歲婆婆，於今年5月用25英鎊(折合約250港元)參加房屋抽獎活動，竟然抽中大獎，獲得康沃爾郡一幢價值450萬英鎊(折合約4,400萬港元)的三層景觀一流、格調豪華的公寓。如今時隔3個月，這名婆婆決定出售這幢公寓，將錢留給子孫。

綜合報道，74歲婆婆June Smith早前參加的是「奧馬茲百萬英鎊房屋大抽獎」(Omaze draw)，幸運贏得康瓦耳郡一幢豪華的公寓「Pieds Dans L Eau 」。豪宅內有6間睡房、一個主客廳，可透過落地窗欣賞美景，還有廚房、飯廳等，在花園盡頭還有一間瑜珈室。據指，這公寓是英國有史以來抽獎中頒發的最大的房屋獎品，並且免抵押貸款，涵蓋所有印花稅和法律費用。這棟豪宅內豪宅要拿來自住、出租或是賣掉，全由June Smith做決定。