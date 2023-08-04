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2023-08-04 16:16:00

花250蚊抽中4400萬豪宅　英國婆婆放棄自己享受決定換錢比兒孫(有片)

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花250蚊抽中4400萬豪宅，英國婆婆放棄享受換錢比子孫。(網上圖片) 花250蚊抽中4400萬豪宅，英國婆婆放棄享受換錢比子孫。(網上圖片)

英國一名74歲婆婆，於今年5月用25英鎊(折合約250港元)參加房屋抽獎活動，竟然抽中大獎，獲得康沃爾郡一幢價值450萬英鎊(折合約4,400萬港元)的三層景觀一流、格調豪華的公寓。如今時隔3個月，這名婆婆決定出售這幢公寓，將錢留給子孫。

綜合報道，74歲婆婆June Smith早前參加的是「奧馬茲百萬英鎊房屋大抽獎」(Omaze draw)，幸運贏得康瓦耳郡一幢豪華的公寓「Pieds Dans L Eau 」。豪宅內有6間睡房、一個主客廳，可透過落地窗欣賞美景，還有廚房、飯廳等，在花園盡頭還有一間瑜珈室。據指，這公寓是英國有史以來抽獎中頒發的最大的房屋獎品，並且免抵押貸款，涵蓋所有印花稅和法律費用。這棟豪宅內豪宅要拿來自住、出租或是賣掉，全由June Smith做決定。

據指，這公寓是英國有史以來抽獎中頒發的最大的房屋獎品，並且免抵押貸款，涵蓋所有印花稅和法律費用。(網上圖片) 據指，這公寓是英國有史以來抽獎中頒發的最大的房屋獎品，並且免抵押貸款，涵蓋所有印花稅和法律費用。(網上圖片) 據指，這公寓是英國有史以來抽獎中頒發的最大的房屋獎品，並且免抵押貸款，涵蓋所有印花稅和法律費用。(網上圖片) 據指，這公寓是英國有史以來抽獎中頒發的最大的房屋獎品，並且免抵押貸款，涵蓋所有印花稅和法律費用。(網上圖片)

相信這筆錢幫助孩子與孫子孫女翻開人生新篇章

June Smith最新的決定是將「Pieds Dans L Eau 」出售，在房地產網頁已能找到相關資訊，售價為450萬英鎊。價格與她贏得這棟豪宅時的估價相同。June Smith說，「抽中這棟豪宅是一個不可思議的經歷，直至現在還是不敢相信，這些會發生在我身上，我知道這將改變我全家人的生活，這也是我決定賣掉它的原因，想用這筆錢幫助我所有的孩子與孫子孫女翻開人生新篇章。」

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