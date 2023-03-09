英國王室｜亨利王子女兒莉莉貝在美受洗　首次公開使用「公主」稱號

英國亨利王子與妻子梅根馬克爾的發言人表示，兩人愛女莉莉貝(Lilibet Diana)公主已在美國受洗。這是莉莉貝首次公開以公主頭銜稱呼。亨利王子與梅根的發言人指出：「我可以證實，洛杉磯大主教John Harvey Taylor已於周五(3日)為莉莉貝公主受洗。」
英國廣播公司(BBC)報道，這是莉莉貝首次被公開以公主頭銜稱呼，並證實亨利夫婦將讓他們的孩子使用王室頭銜。報道指，莉莉貝出生時未獲公主頭銜，因為她當時不是英國君王的孫女，但在亨利的父親查理斯三世(King Charles III)登基為英國國王後，莉莉貝獲得擁有公主頭銜的權利。報道又指，王室成員被邀請參加莉莉貝的洗禮儀式，但據了解似乎無人出席。
消息：亨利夫婦正權衡是否出席英王加冕典禮
亨利夫婦早前指，獲邀出席父親、英國查理斯三世於5月6日舉行的加冕典禮，報道引述消息指，亨利夫婦正在權衡是否前往出席。
莉莉貝於2021年6月出世，是亨利夫婦的第二個孩子，全名為莉莉貝．黛安娜，是亨利夫婦的第二個小孩，她的名字取自於已故英國女王伊利莎伯二世(Queen Elizabeth II)，以及亨利的已故母親戴安娜王妃(Princess Diana)。