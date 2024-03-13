英國王室｜凱特修圖 哈里梅根陣營講風涼話 轉頭被踢爆亦有修圖 圍爐失敗

手術後久未露面的英國儲妃凱特，日前發布新照片，卻被揭照片多處位置有古怪，在猜測滿天飛、多間國際通訊者「刪相」的情況下，凱特最終「自首」稱是她曾經修圖，引發公關災難。哈里王子及梅根陣營隨即趁機「抽水」，卻「圍爐失敗」。 英媒報道，跟哈里梅根關係密切的消息人士，較早時在社交網上抽水，慨嘆哈里及梅根受盡針對、同人唔同命，指若果修圖的是哈里梅根，早已被人圍剿殲滅(annihilated)；又補充稱梅根因為明知自己受到外界異常鉅細無遺的監視，絕不會犯凱特所犯的錯。

凱特修圖照片被指有多處破綻︰

英國王室｜哈里梅根攝影師 舊訪問曝光揭曾改圖 然而講完風涼話後，旋即有人翻舊帳，從一段訪問當中，揭示哈里梅根於2021年發布梅根懷第二胎的一張黑白照，正正曾過修圖，踢爆哈里梅根陣營五十步笑百步。 當日受訪的是哈里梅根的攝影師好友Misan Harriman，他向BBC Radio 3大讚新科技在攝影上的應用，講解在哈里梅根的黑白照上改動了甚麼，甚至形容照片是「虛擬攝影」(virtual shooting)。 英國王室｜哈里梅根家中花園照 身後大樹「造假」 Misan說︰「我最為人所知的虛擬攝影，是我為哈里及梅根，用來宣布梅根懷孕的照片」，指當時因疫情關係，他不在現場，而是透過通話技術遙距指導二人擺甫士，再由他按下相機快門。重點是主持問Misan，「他們其實並非身在柳樹下？」Misan回答，當時哈里梅根身在家中花園，身後的柳樹其實是key上去。 錄音曝光後，王室專家Angela Levin批評哈里梅根陣營偽善，「他們的照片中的樹被修改，以創造一個特殊背景，他們的陣營怎麼敢談論凱特的照片呢？」 此外，哈里梅根的2019年聖誕卡，亦被懷疑經過修圖，令梅根臉部較哈里看起來更清晰。

英國王室｜哈里梅根攝影師 舊訪問曝光揭曾改圖 然而講完風涼話後，旋即有人翻舊帳，從一段訪問當中，揭示哈里梅根於2021年發布梅根懷第二胎的一張黑白照，正正曾過修圖，踢爆哈里梅根陣營五十步笑百步。 當日受訪的是哈里梅根的攝影師好友Misan Harriman，他向BBC Radio 3大讚新科技在攝影上的應用，講解在哈里梅根的黑白照上改動了甚麼，甚至形容照片是「虛擬攝影」(virtual shooting)。 英國王室｜哈里梅根家中花園照 身後大樹「造假」 Misan說︰「我最為人所知的虛擬攝影，是我為哈里及梅根，用來宣布梅根懷孕的照片」，指當時因疫情關係，他不在現場，而是透過通話技術遙距指導二人擺甫士，再由他按下相機快門。重點是主持問Misan，「他們其實並非身在柳樹下？」Misan回答，當時哈里梅根身在家中花園，身後的柳樹其實是key上去。 錄音曝光後，王室專家Angela Levin批評哈里梅根陣營偽善，「他們的照片中的樹被修改，以創造一個特殊背景，他們的陣營怎麼敢談論凱特的照片呢？」 此外，哈里梅根的2019年聖誕卡，亦被懷疑經過修圖，令梅根臉部較哈里看起來更清晰。