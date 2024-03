英國王室｜外媒指英王查理斯患胰臟癌剩2年命　王室著手安排喪禮 (更新)

查理斯近況︰

指查理斯 非常虛弱 已 無法管理家族矛盾和職責

美國媒體《In Touch》引述王室消息人士透露,查理斯罹患的是胰臟癌,目前已著手開始安排喪禮細節,稱「在英國王室中這是一件相當普遍的事情,但在查理斯(罹癌)的情況之下,權宜之計是必須的,一些大臣相信查理斯的癌症比官方所說的更嚴重。」

報道又引述另一位消息人士指,查理斯的病情比王室透露的要嚴重得多,很可能只剩下兩年生命,根本無法勝任管理他家族的內部矛盾、王室的商業利益和履行王室的日常職責,又說:「癌症正在侵蝕他的生命,他非常虛弱,情況非常絕望。」(His cancer is eating him alive. He’s very frail. The situation is desperate.)

指查理斯認為威廉還沒做好繼承準備

報道引述第三位消息人士提到繼承問題,指查理斯認為威廉還沒做好繼承的準備,因為查理斯知道作為君主的壓力,他只是不確定威廉是否準備好,尤其在凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)也罹癌的情況下,這一切似乎有點為時過早。