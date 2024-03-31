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國際
2024-03-31 15:26:00

英國王室｜外媒指英王查理斯患胰臟癌剩2年命　王室著手安排喪禮 (更新)

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外媒指，英王查理斯三世患的是胰臟癌，很可能只剩下兩年生命。(網上截圖)

外媒指，英王查理斯三世患的是胰臟癌，很可能只剩下兩年生命。(網上截圖)

英王查理斯三世(King Charles III)早前宣布患癌，惟未透露是何種癌症。有外媒取得消息人士指，查理斯罹患的是胰臟癌(Pancreatic Cancer)很可能只剩下兩年生命，目前已著手開始安排喪禮計劃「梅奈橋行動」(Operation Menai Bridge)

查理斯近況︰

患癌查理斯早收慰問卡，竟被喻為「病狗」，他當時笑容滿面。(美聯社) 查理斯早前露面時情神不錯。(美聯社) 查理斯近況。(美聯社) 查理斯近況。(美聯社) 查理斯近況。(美聯社) 查理斯近況。(美聯社)

指查理斯非常虛弱   無法管理家族矛盾和職責

美國媒體《In Touch》引述王室消息人士透露，查理斯罹患的是胰臟癌，目前已著手開始安排喪禮細節，稱「在英國王室中這是一件相當普遍的事情，但在查理斯(罹癌)的情況之下，權宜之計是必須的，一些大臣相信查理斯的癌症比官方所說的更嚴重。」

報道又引述另一位消息人士指，查理斯的病情比王室透露的要嚴重得多，很可能只剩下兩年生命，根本無法勝任管理他家族的內部矛盾、王室的商業利益和履行王室的日常職責，又說：「癌症正在侵蝕他的生命，他非常虛弱，情況非常絕望。」(His cancer is eating him alive. He’s very frail. The situation is desperate.)

指查理斯認為威廉還沒做好繼承準備

報道引述第三位消息人士提到繼承問題，指查理斯認為威廉還沒做好繼承的準備，因為查理斯知道作為君主的壓力，他只是不確定威廉是否準備好，尤其在凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)也罹癌的情況下，這一切似乎有點為時過早。

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