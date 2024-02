英國王室｜患癌查理斯收慰問卡 竟被喻為「病狗」結果佢咁反應

英國王室|「病狗」安慰查理斯︰你起碼不用戴頸圈吖!

該隻「病狗」安慰查理斯說︰「你起碼不用戴頸圈吖!」(At least you don't have to wear a cone!) 鼓勵他保持正面思想,不要灰心消沉。結果是,片段可見查理斯觀看該慰問卡時,笑容滿面。