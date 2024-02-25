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國際
2024-02-25 21:38:02

英國王室｜患癌查理斯收慰問卡 竟被喻為「病狗」結果佢咁反應

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查斯理拿著「病狗卡」時笑容滿面。(美聯社)

查斯理拿著「病狗卡」時笑容滿面。(美聯社)

英王查理斯三世患癌，令無數王室支持者擔心不已，紛紛送上祝福。王室日前公開查理斯接收民眾慰問卡的情況，當中一張巨型慰問卡，竟膽敢將國王比喻為「病狗」，旋即成為焦點。

在芸芸慰問卡中，該張卡最受矚目。卡面上是一隻狗，牠戴著一般貓狗生病時或做手術後常戴、以防舔傷口的「伊利沙伯圈」(防咬防舔頸圈)。卡面上同時印有「國王查理斯」字樣。

查理斯收卡及最近露面情況︰

送上「病狗卡」的Lisa Moffat及其家人。(互聯網)

英國王室｜「病狗」安慰查理斯︰你起碼不用戴頸圈吖！

該隻「病狗」安慰查理斯說︰「你起碼不用戴頸圈吖！」(At least you don't have to wear a cone！) 鼓勵他保持正面思想，不要灰心消沉。結果是，片段可見查理斯觀看該慰問卡時，笑容滿面。

英媒報道，寄上「病狗卡」是53歲婦人Lisa Moffat，育有兩名子女的她受訪時稱，驚訝王室發布的照片及片段，竟可見她寄出卡甚受查理斯欣賞，她解釋寄出「病狗卡」的背後意圖是「我認為他需要一點鼓勵和歡笑——他有幽默感，他是個相當風趣的人」。

英國王室｜寄卡者驚喜「病狗卡」上新聞

Moffat表示過去經常有寄卡給王室，但從未想過會寄出的卡會「出鏡」。她稱當日知道王室的片段中竟有她的卡，立即衝上樓通知丈夫及子女，說「猜猜新聞在說甚麼，國王查理斯拿著我們的卡啊！」

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據報查理斯其收到逾7,000張慰問卡，Moffat表示那麼多人寄卡，沒想過自己的一張會脫穎而出，笑言不枉她特別挑選這張巨型的卡。

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