英國王室｜查理斯三世加冕所用聖油　來自耶路撒冷聖地兼受祝聖(有片)

英國國王查理斯三世(King Charles III)的加冕典禮將於5月6日於西敏寺舉行,儀式中,查理斯三世將接受英格蘭教會(Church of England)主教長坎特伯里大主教(Archbishop of Canterbury)抹膏、祝福、祝聖。抹膏所用的聖油(Holy oil)上周五(3日)在耶路撒冷的一個基督教聖地舉行祝聖見證儀式。

據美國有線電視新聞網絡(CNN)報道,「聖油」是以耶路撒冷以東山脊「橄欖山」上的兩個小樹林收穫的橄欖壓榨製成,根據一份聲明,馬利亞教堂(Monastery of Mary Magdalene)和升天修道院(Monastery of the Ascension)附近的橄欖山,位在伯利恆郊外,基督徒相信那兒是耶穌誕生地,對信眾具有重要的宗教意義。