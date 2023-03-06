英國王室｜查理斯三世加冕所用聖油　來自耶路撒冷聖地兼受祝聖(有片)

據美國有線電視新聞網絡(CNN)報道，「聖油」是以耶路撒冷以東山脊「橄欖山」上的兩個小樹林收穫的橄欖壓榨製成，根據一份聲明，馬利亞教堂(Monastery of Mary Magdalene)和升天修道院(Monastery of the Ascension)附近的橄欖山，位在伯利恆郊外，基督徒相信那兒是耶穌誕生地，對信眾具有重要的宗教意義。

英國國王查理斯三世(King Charles III)的加冕典禮將於5月6日於西敏寺舉行，儀式中，查理斯三世將接受英格蘭教會(Church of England)主教長坎特伯里大主教(Archbishop of Canterbury)抹膏、祝福、祝聖。抹膏所用的聖油(Holy oil)上周五(3日)在耶路撒冷的一個基督教聖地舉行祝聖見證儀式。

聖油見證儀式於在聖墓教堂舉行

聖油見證儀式上周五在聖墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)舉行，基督教徒咸信，教堂底部的位址即是《新約聖經》中描述的耶穌基督被釘十字架的地方。新製聖油由橄欖製成，橄欖經過壓榨，然後加入芝麻、玫瑰、茉莉、肉桂、橙花、安息香、琥珀和橙花。不包含任何動物成分。

加冕儀式主要是宗教儀式，自1066年以來一向由英格蘭教會主教長坎特伯里大主教主持。坎特伯里大主教在聲明中表示，加冕典禮、聖經和聖地之間有著深刻的歷史聯結。從古代的國王到現在，君主們都用這個聖地的油來抹膏，祈禱他們能得到聖靈的引導和強大力量。

查理斯三世加冕儀式的任務代號是「金球行動」(Operation Golden Orb)。王后卡米拉將同時獲抹膏及加冕。