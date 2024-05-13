英國起訴3男違當地國安法 涉助香港情報機構 中國駐英國大使館強烈譴責 (更新特區政府回應)

英國警方今日(13日)公布起訴三名男子，指控他們犯下國家安全法（National Security Act）下的罪行，涉及協助香港情報部門和外國干涉（foreign interference），三人今日提堂後獲准保釋。若被定罪，每項罪名最高可判處14年監禁。
其中一名63歲被捕男子Chung Biu Yuen譯音姓袁，翻查資料顯示，與香港特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪(Yuen Chung Biu, Bill)的英文名字相同，《am730》正向商經局查詢事件。
三人分別為38歲的Chi Leung (Peter) Wai、37歲的Matthew Trickett及63歲的Chung Biu Yuen，英國警方指早前已於英格蘭多地進行拘捕行動，調查仍然繼續，強調案件與俄羅斯無關，部門認為民眾不會受到更廣泛的威脅。
英國警方指，本月早前共有11人被拘留，大部份逮捕行動是在約克郡地區展開。除了3名被起訴男子會在13日到庭外，其餘7男1女已獲釋放，不被起訴。
【22:56更新】
香港特區政府同日發表聲明，指已要求英國政府提供聲稱事件的相關資料詳情，正等待回覆。港府又指香港駐倫敦經濟貿易辦事處的職責是與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與當地在不同領域，包括貿易、投資、藝術和文化等的交流，並且提高當地人士及企業對香港獨特優勢的認識、促進香港的經貿利益。
特區政府已嚴正要求英方公正處理事件，切實保障聲稱涉事的經貿辦行政經理的合法權益，並必須確保經貿辦的正常工作不受影響。
【21:43更新】
中國駐英國大使館發聲明，強烈譴責英方編造藉口、無理指責香港特區政府；指中方對英方編造所謂案件，無理指責香港特區政府表示堅決反對、強烈譴責。中方已就此向英方提出嚴正交涉。中方指，一個時期以來，英方對中方的一系列指責，包括所謂「中國間諜案」、「中國網路攻擊事件」等均屬無中生有、惡意詆毀；英方也打著司法和國家安全旗號，任意對在英中國公民進行騷擾、逮捕和拘留，這是對中方的嚴重挑釁，嚴重違反國際關係基本準則；敦促英方立即糾正錯誤，停止散布所謂“中國威脅論”，停止各種反華政治操弄，確保在英中國公民各項合法權益。
中方強調，香港早已回歸中國，香港是中國的香港，英方沒有權利、沒有資格對香港事務說三道四、橫加干涉。 中國政府打擊反中亂港分子、維護香港穩定繁榮的決心堅定不移。 英方庇護被通緝的違法犯罪者是對法治的褻瀆，沒有任何出路。