英國起訴3男違當地國安法 涉助香港情報機構 中國駐英國大使館強烈譴責 (更新特區政府回應)

英國警方今日(13日)公布起訴三名男子，指控他們犯下國家安全法（National Security Act）下的罪行，涉及協助香港情報部門和外國干涉（foreign interference），三人今日提堂後獲准保釋。若被定罪，每項罪名最高可判處14年監禁。

其中一名63歲被捕男子Chung Biu Yuen譯音姓袁，翻查資料顯示，與香港特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪(Yuen Chung Biu, Bill)的英文名字相同，《am730》正向商經局查詢事件。

三人分別為38歲的Chi Leung (Peter) Wai、37歲的Matthew Trickett及63歲的Chung Biu Yuen，英國警方指早前已於英格蘭多地進行拘捕行動，調查仍然繼續，強調案件與俄羅斯無關，部門認為民眾不會受到更廣泛的威脅。