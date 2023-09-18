英國18歲仔生日銀行戶口多咗近9000萬元　幾小時候歸零

英國一名剛成年的18歲少年，日前在查閱自己的銀行戶口時候，驚喜發現內竟然多了890萬英鎊(折合約9,000萬港元)。少年第一時間就想要拿著這筆錢大肆花費，但卻遭到母親阻止，而在幾小時的億萬富翁「心靈」體驗後，銀行終於修正了錯誤，少年的戶口亦「歸零」。

綜合報道，英國少年Dane Gillespie在7日將祖母寄給他的8,900英鎊的支票存入在全英房屋抵押貸款協會(Nationwide Building Society)的帳戶中。Dane在13日，也就是自己18歲生日當日檢查支票是否已入帳的時候，驚訝發現自己帳戶的餘額竟然暴增為890萬英鎊。Dane第一時間就呼喚母親前來觀看，看到如此龐大的金額，其母親亦感到十分訝異，但突然出現這麼多錢，估計是銀行流程發生問題。Dane當然想過要將這筆錢提取以大肆揮霍，但他的母親隨即勸戒：「別傻！這不是我們的錢，我們要去解決這個問題」。