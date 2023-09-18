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國際
2023-09-18 16:25:00

英國18歲仔生日銀行戶口多咗近9000萬元　幾小時候歸零

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18歲仔生日銀行戶口驚喜多近9000萬元，幾小時候歸零。(資料圖片)

18歲仔生日銀行戶口驚喜多近9000萬元，幾小時候歸零。(資料圖片)

英國一名剛成年的18歲少年，日前在查閱自己的銀行戶口時候，驚喜發現內竟然多了890萬英鎊(折合約9,000萬港元)。少年第一時間就想要拿著這筆錢大肆花費，但卻遭到母親阻止，而在幾小時的億萬富翁「心靈」體驗後，銀行終於修正了錯誤，少年的戶口亦「歸零」。

綜合報道，英國少年Dane Gillespie7日將祖母寄給他的8,900英鎊的支票存入在全英房屋抵押貸款協會(Nationwide Building Society)的帳戶中。Dane13日，也就是自己18歲生日當日檢查支票是否已入帳的時候，驚訝發現自己帳戶的餘額竟然暴增為890萬英鎊。Dane第一時間就呼喚母親前來觀看，看到如此龐大的金額，其母親亦感到十分訝異，但突然出現這麼多錢，估計是銀行流程發生問題。Dane當然想過要將這筆錢提取以大肆揮霍，但他的母親隨即勸戒：「別傻！這不是我們的錢，我們要去解決這個問題」。

全英房屋抵押貸款協會(Nationwide Building Society)。(網上圖片)

全英房屋抵押貸款協會(Nationwide Building Society)。(網上圖片)

母親抹一把汗：「好彩阻止兒子提款揮霍」

母子二人決定主動聯絡銀行，銀行才發現這個「意外」，除了將金額修正外，同時也重新簽發支票及入帳以作更正。雖然最後南柯一夢，卻讓Dane「心靈」體驗了當億萬富翁幾個小時，他的母親卻抹一把汗：「幸好阻止兒子提取這筆錢去揮霍，否則他就得為自己的買單、還債」。

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